Si chiude il mese di febbraio e come da nostra attese è stato positivo. Come sarà il mese di marzo? Attendiamo un massimo a ridosso della seduta del 7 per poi lasciare spazio a un ribasso fino al 18 aprile, 20 maggio o addirittura il 24 giugno. Sarà così? Quale potrebbe essere il driver? A parer nostro l’inflazione che non scende e i tassi che non verranno più tagliati.

Tutto verrà rimandato a settembre per citare un film. Wall Street sembra pronta per il rialzo finale? Gli indicatori proprietari sono tutti orientati al rialzo e si stanno comprimendo tanto da lasciar pensare ad un’imminente esplosione di momentum. Il setup, gli swing di prezzo, le divergenze che sono ancora positive e gli ultimi giorni di ritracciamento, ci fanno pensare che si andrà al ralzo. Al momento, alla chiusura di ieri, questo è quello che leggiamoo nei grafici. Come al solito quello che conta non sono le previsioni, ma fa avere le probabilità a favore assecondare il trend e investire seguendo delle rigide regole di money management.

I tassi nelle serie storiche

Più volte abbiamo scritto questo scenario che abbiamo letto nelle serie storiche di 100 anni e passa dei mercati americani:

crescita economica, inflazione che sale, mercati azionari e materie prime che salgono;

recessione economica, infalazione bassa intorno al 2% o addirittura più bassa, tassi bassi, mercati azionari e materie prime che tendono a scendere.

Quando la Banca centrale americana ha iniziato ad alzate i tassi, un minimo di lungo termine molto spesso è stato lasciato alle spalle;

quando invece, ha iniziato a tagliare i tassi, un massimo di lungo termine.

Questo ci induce ad essere molto cauti nel caso venissero tagliati i tassi.

Comunque, come stiamo scrivendo da mesi, i nostri calcoli statistici e la lettura dei dati macroeconomci coincidenti e predittivi ci fanno dire che i tassi nel corso del 2024 non verranno tagliati e forse per tutto il 2025. Vedremo poi cosa accadrà.

Un piccolo accenno al mese di marzo: solitamente è un mese positivo, ma questa volta riteniamo che aprirà sui amssimi, li toccherà a ridosso del 7 marzo e poi chiuderà in ribasso. Il mese di aprile dovrebbe vedere segnare minimi inferiori a quelli di marzo.

Wall Street sembra pronta per il rialzo finale? I livelli che mantengono il trend al rialzo

La seduta di contrattazione del 28 febbraio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.972,41

Nasdaq C.

16.035,30

S&P500

5.078,18.

La tendenza settimanale rimarà rialzista con chiusure superiori ai seguenti livelli.

Dow Jones

38.332

Nasdaq C.

15.449

S&P500

4.938.

