In quali asset investire nei prossimi mesi secondo JPMorgan

In cosa investire nei prossimi mesi? L’attuale situazione economica e politica ha creato uno scenario piuttosto complesso da decifrare. Ricordiamo non solo le tensioni geopolitiche in atto ma anche il fatto che durante lo scorso anno le Banche centrali abbiano notevolmente alzato i tassi di interesse. Quest’anno, in teoria, dovrebbero avvenire i tanto attesi tagli, tuttavia al momento i dati relativi all’inflazione non permettono di avanzare ipotesi su quando e se questo avverrà. Vediamo dunque su quali asset si potrebbe investire secondo gli analisti di JPMorgan.

Affidarsi alle opinioni dei più esperti analisti può essere un modo giusto per cominciare ad orientarsi in merito agli asset su cui potrebbe essere opportuno investire in determinati momenti storici. Specialmente quando questi sono complessi come quello che stiamo vivendo attualmente.

In quali asset investire nei prossimi mesi? A breve illustreremo l’opinione degli analisti di JPMorgan. Quest’ultima è una delle più note multinazionali di servizi finanziari e ha sede a New York. Inoltre, è una delle cosiddette Big Four statunitensi assieme a Bank of America, Citigroup e Wells Fargo.

In quali asset investire nei prossimi mesi secondo gli analisti di JPMorgan

Secondo JPMorgan, nell’attuale scenario potrebbe essere interessante investire in titoli di Stato core, che potrebbero contribuire a stabilizzare il portafoglio.

Chi vuole investire nell’azionario invece dovrebbe optare per aziende con margini e profitti resilienti, nonché leader dei rispettivi mercati e con management di standard elevato. Insomma, azioni caratterizzate da un’elevata qualità e che garantiscono buona redditività.

Su cosa potrebbe non essere ottimale puntare nel corso dell’anno

Meglio invece non affidarsi ai rendimenti sulla liquidità nel corso dell’anno, specialmente se si guarda al medio-lungo termine. Secondo JPMorgan, infatti, è improbabile sia la migliore opzione anche in caso si presenti uno scenario di soft landing, recessione o di stagflazione. Sul lungo termine bisognerebbe prediligere azioni e obbligazioni, che tenderebbero a fare meglio della liquidità.

La view sull’inflazione e cosa potrebbe contribuire alla disinflazione

Per JPMorgan, a favore della disinflazione nel corso dei prossimi anni potrebbero esserci diversi fattori, tra cui la diffusione di tecnologie innovative e in particolare quelle legate all’Intelligenza Artificiale. Il motivo? Contribuirebbero a migliorare la produttività delle aziende.

Quel che è certo, secondo gli analisti, è che nei prossimi anni l’inflazione potrebbe continuare a giocare un ruolo chiave nello scenario economico.

