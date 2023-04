Da leccarsi i baffi questo facile secondo piatto di carne gourmet in padella: parola di regina Elisabetta!

Fin da bambini siamo abituati a immaginare la vita di re, regine, principi e principesse dentro un castello e ricca di ogni comfort e lusso. Anche per quanto riguarda la tavola, che immaginiamo imbandita di leccornie deliziose e pregiate. Un mondo che ci affascina e ci porta a sognare di partecipare a quei banchetti per gustare i raffinati piatti che vi vengono serviti. Ricevere un invito a Buckingham Palace potrebbe essere difficile per la maggior parte di noi, ma possiamo consolarci portando in tavola piatti degni di un reale d’Inghilterra. Precisamente preparando un secondo molto amato dalla celebre regina Elisabetta, ideale per stupire gli ospiti a cena e il nostro stesso palato.

La regina Elisabetta, deceduta lo scorso anno a 96 anni, ha avuto il regno più lungo della storia d’Inghilterra: durato più di 70 anni. Ciò l’ha consegnata di diritto alla storia e alla memoria dei posteri. Quando si pensa a una regina impossibile non vedere la sua immagine dinanzi ai propri occhi.

Al di là però del suo ruolo istituzionale e dell’atmosfera da favola che ha circondato la sua vita, era comunque una persona dotata di una propria quotidianità. Una quotidianità che incuriosisce, a partire dai pasti che era solita consumare. Come ogni altro individuo anche Elisabetta avrebbe avuto le sue preferenze a tavola. Avrebbe amato in particolare una ricetta che fa davvero venire l’acquolina in bocca e da poter provare a casa.

Da leccarsi i baffi questo facile secondo piatto di carne raffinato e amato dalla regina Elisabetta

Secondo quanto trapelato dalla cucina di corte, Elisabetta avrebbe avuto un’alimentazione proteica e povera di carboidrati, similmente a quella di Christina Aguilera. I cibi maggiormente consumati, oltre all’immancabile tè e ai dolci di cui era ghiotta, sarebbero stati verdure, pesce e carne, soprattutto selvaggina. Dalle indiscrezioni, poi, apprendiamo amasse concedersi alla sera un bicchiere di gin o whisky.

Ebbene è proprio quest’ultima bevanda protagonista di una ricetta amata dalla regnante: il filetto con salsa di whisky ai funghi. Un secondo piatto dal gusto sopraffino ma semplice e veloce da cucinare. Ci serviranno:

500 g di filetto di manzo o vitello ;

; sale;

pepe nero;

50 ml di olio di oliva;

2 scalogni;

80 g di funghi champignon cremini ;

; 200 ml di panna da cucina;

2 cucchiai di whisky;

prezzemolo;

una punta di cucchiaio della salsa inglese Marmite (opzionale);

250 ml di brodo di carne.

Come cucinare un filetto di vitello morbido e gustosissimo

Tritiamo finemente lo scalogno e i funghi. Prendiamo una padella e irroriamovi metà della quantità di olio prevista nella ricetta. Poniamo su fuoco basso e soffriggiamo lo scalogno. Quando ben dorato, uniamo i funghi e lasciamoli cuocere fino a farli ammorbidire e perdere l’acqua. A questo punto alziamo la fiamma e uniamo il whisky e il brodo. Facciamoli evaporare e infine uniamo la panna e la Marmite, se l’abbiamo. Spegniamo il fornello e aggiungiamo il prezzemolo tritato.

Passiamo alla carne e condiamola con sale e pepe. Mettiamo un’altra padella, antiaderente, sul fuoco con la rimanente parte di olio. Facciamola riscaldare e, una volta che è ben calda, scottiamo i filetti. All’incirca 4 minuti per lato. Il tempo varierà in base ai gusti personali e allo spessore della carne, Elisabetta ad esempio la mangiava ben cotta e non al sangue. Togliamo la carne e poniamola in un piatto coprendola con la carta alluminio. Lasciamola riposare così per circa 5 minuti, in questo modo agiranno i succhi e la renderanno tenera.

Trascorso questo tempo, estrapoliamo i succhi rilasciati dalla carne e andiamo a mescolarli con la nostra salsa ai funghi e whisky. Andiamo a impiattare la carne e a guarnire con la salsa e altro prezzemolo tritato. Sarà davvero da leccarsi i baffi questo facile secondo piatto di carne e faremo un figurone. D’altronde i reali inglesi sono in grado di consigliare sempre squisite ricette. Un altro esempio, oltre a questo gustoso filetto, è anche la quiche dell’incoronazione di Carlo e Camilla.