Addio fame nervosa e voglia di dolci: combattile in 3 facili mosse seguendo i consigli dei nutrizionisti

È successo a tutti almeno una volta nella vita di essere colti da un’improvvisa e spesso immotivata voglia di mangiare. Può arrivare nei momenti più impensabili, anche di notte, e in alcune circostanze può diventare davvero difficile da gestire. Oggi siamo qui per spiegare la natura di questo problema, ma soprattutto per dare delle semplici ed efficaci soluzioni.

Non si tratta di vero e proprio appetito: la fame nervosa o emotiva è dovuta a fattori emotivi e spesso insorge per colpa dello stress. Quando siamo colti da fame nervosa cerchiamo quelli che possiamo definire “comfort food”, ovvero quei cibi che per la loro bontà ci fanno stare bene. In realtà, quasi sempre il cibo che vogliamo in quei momenti non è sano, ma al contrario molto calorico. Se vuoi risolvere il problema velocemente, continua a leggere l’articolo perché qui troverai i consigli degli esperti per vincere la fame emotiva.

Addio fame nervosa e voglia di dolci: prova a vincerla con dei classici rimedi naturali

Se la fame nervosa è generata dallo stress, il primo passo da compiere per combatterla è agire contro l’ansia. Per farlo, ci sono diversi rimedi della nonna che possiamo provare. Ad esempio, gli esperti consigliano l’aromaterapia per ridurre le situazioni di stress ed imparare a gestirle.

L’aromaterapia può aiutare a vincere la fame nervosa. Tra le essenze più efficaci ci sono senza dubbio la lavanda e la rosa. Per alleviare gli stati d’ansia, prova anche ad assumere regolarmente delle tisane a base di melissa e di tiglio.

Attività fisica e i cibi migliori contrastare gli attacchi di fame

Svolgere regolarmente attività fisica non solo ti farà dimagrire e stare meglio, ma ti aiuterà anche a contrastare la fame emotiva. Fare esercizio fisico o praticare attività rilassanti come yoga e pilates aiuta a distendere i nervi e a ridurre gli attacchi di fame.

Anche l’alimentazione ovviamente ha la sua importanza. Dunque, addio fame nervosa e voglia di dolci se decidi di assumere i cibi giusti. Secondo i nutrizionisti, la scelta deve ricadere su quegli alimenti che stimolano la produzione di serotonina, ovvero l’ormone della felicità. Tra questi troviamo banane, latte, uova e formaggi freschi, ma anche legumi secchi e cereali integrali.

Prevenire gli attacchi di fame è possibile? Prova questi 3 geniali trucchetti

Bere tanta acqua aumenta il senso di sazietà e terrà lontani possibili attacchi di fame improvvisa ed immotivata. Se tutto ad un tratto sei colto dalla voglia di mangiare, conta fino a 20. Dopodiché, vai in bagno e se puoi lavati i denti. In questo modo, la tua mente si concentrerà su altro e la freschezza lasciata dal dentifricio placherà la voglia di mangiare.

Infine, se hai un attacco di fame assumi del caffè, possibilmente amaro. La nostra mente, in genere, associa il caffè ad una semplice pausa o al momento di fine pasto e quindi allontanerà la voglia di abbuffarsi.