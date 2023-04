Non sai cosa fare per cena? Prova la ricetta facile e gustosa scelta da Carlo e Camilla per la loro incoronazione

Cucinare è un piacere ma diventa una vera noia quando non si sa cosa preparare, soprattutto nel caso di ospiti improvvisi a cena. Quanto spesso infatti vorremmo portare in tavola qualcosa di sfizioso e diverso ma anche facile per fare bella figura? Ebbene, sembrerà strano ma l’idea che fa al caso nostro proviene nientemeno che dai reggenti d’Inghilterra: Carlo e Camilla.

Dopo una giornata impegnativa la voglia di mettersi ai fornelli è pari a zero. Né tantomeno si ha la volontà di spremersi le meningi per trovare un’idea appetitosa per variare il menù. Fortunatamente possiamo trovare diverse ricette interessanti, tra cui una di cui si parlerà a lungo e con cui faremo un figurone. Si tratta di una preparazione scelta da re Carlo III e dalla regina consorte Camilla in persona. Non lasciamoci ingannare dalla sua regale provenienza, perché si tratta di una pietanza facile e pratica. Ha inoltre il vantaggio di poter essere anche preparata in anticipo e consumata fredda.

Non sai cosa fare per cena? Ecco la ricetta facile ed economica del re e della regina d’Inghilterra

Grande fermento nel Regno Unito per l’incoronazione di Carlo e Camilla che si terrà il 6 maggio. Comprensibile l’entusiasmo, data la particolarità della celebrazione, tanto più considerando che l’ultima incoronazione è stata quella di Elisabetta 70 anni fa. Tra le diverse iniziative, i cosiddetti “Coronation big lunch” promossi dall’Eden Project Communities, ossia l’invito alla popolazione ad organizzare pranzi con amici e vicinato per festeggiare il nuovo monarca. Proprio a tale scopo, la pagina Instagram ufficiale The Royal Family ha diffuso un’interessante ricetta selezionata da Carlo e Camilla.

Si tratta di una quiche, soprannominata la Quiche dell’incoronazione. Ci serviranno pochi ingredienti. Se abbiamo poco tempo possiamo acquistare una sfoglia da 250 g già pronta, altrimenti possiamo prepararla con:

125 g di farina ;

; 25 g di burro ;

; 25 g di strutto, se non ci piace potremmo sostituirlo con altro burro;

sale;

2 cucchiai di latte.

Tagliamo il burro a dadini. In una ciotola mescoliamo la farina setacciata con un pizzico di sale, aggiungiamo lo strutto e il burro. Mescoliamo, dovremmo ottenere un composto dalla consistenza simile alla sabbia. Uniamo il latte per amalgamare bene il tutto, copriamo con pellicola trasparente e facciamo riposare in frigorifero per mezz’ora.

Dopo di che, infariniamo leggermente uno spianatoio di legno e stendiamo aiutandoci col matterello un cerchio poco più largo della tortiera. Se ne consiglia una dal diametro di 20 cm. Rivestiamola di carta forno e disponiamovi la sfoglia, lasciamola riposare un’altra mezz’ora in frigo.

Come farcire la pasta sfoglia

Prendiamo la teglia con la sfoglia e inseriamovi sopra dei fagioli secchi per cuocerla senza rigonfiamenti. Preriscaldiamo il forno a 190 gradi e cuociamo per un quarto d’ora. Dopo di che sforniamo e rimuoviamo la carta forno e i fagioli. Passiamo al ripieno. Sbattiamo insieme 2 uova, 125 ml di latte, 175 ml di panna, sale, pepe, 1 cucchiaio di dragoncello tritato.

Prendiamo 100 g di cheddar tritato e cospargiamone metà sulla base cotta. Al di sopra disponiamo 180 g di spinaci già cotti e tritati, 60 g di fave sgusciate e cotte. Copriamo con la miscela preparata con la panna e concludiamo con il cheddar rimasto. Inforniamo a 160 gradi per una ventina di minuti. Quando ben dorato sforniamo e serviamo, magari accompagnato a patate bollite o insalata, come consigliato sul sito Eden Project Communities.

Sarà una cena da re dal successo garantito grazie alla sfoglia croccante e alla farcitura delicata. Non sai cosa fare per cena? Non puoi perdere la ricetta facile che rimarrà nella storia della secolare monarchia d’Inghilterra. Se cerchiamo altre idee, magari per mantenere la linea, possiamo rimanere nell’ambito della Famiglia Reale con i piatti di Kate Middleton. Interessante alternativa veloce da preparare potrebbe essere poi anche la frittata di cipolle di Barbieri.