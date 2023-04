Per una relazione felice e duratura anche a distanza seguiamo i consigli di Blake Lively e Nicole Kidman

Le relazioni a distanza possono funzionare e durare anni. Parola dei Vip hollywoodiani che di distanza ne sanno davvero molto.

Un tempo era inconcepibile affrontare una relazione a distanza. Al giorno d’oggi, invece, potrebbe apparire un qualcosa di normale. Spesso, infatti, per motivi di lavoro o di studio coppie più o meno giovani sono costrette a trascorrere molto tempo lontane. Non si tratta solamente di coppie che vivono lontano per mesi o, addirittura, anni. Anche durante una convivenza non è raro doversi allontanare per lavoro alcuni giorni o settimane e questo potrebbe provocare problemi all’interno della coppia. Imparare a vivere distanti per godersi poi al meglio i momenti che si trascorrono insieme è necessario per riuscire a far sopravvivere una storia armoniosamente e, soprattutto, senza angoscia. Ma come fare? Si tratta di problemi che affliggono anche Vip e personaggi più o meno famosi.

Per una relazione felice e duratura anche a distanza non dimentichiamo le piccole attenzioni

Come succede per l’attrice Nicole Kidman e il marito cantante Keith Urban, molti sono tenuti lontani per via del lavoro. Uno dei segreti dei due per tenere viva la relazione è una piccola attenzione del cantante nei confronti della moglie.

Urban, infatti, ad ogni spostamento della Kidman era solito farle lasciare un mazzo di rose in albergo. Un modo interessante per far sentire la propria vicinanza al partner lontano. Piccoli gesti che costano poco sia in termini di denaro che di fatica, ma che potrebbero fare molto piacere all’altra persona.

Dedicarsi all’altro nel tempo libero

Un altro modo per mantenere viva una relazione a distanza si lega al tempo libero. Quando ci si trova lontani, per forza di cose è impossibile passare del tempo insieme. Appena se ne ha la possibilità, però, sarà bene cercare di trascorrere il tempo libero insieme.

Dedicarsi ad una passione oppure, ancora, un viaggio o del tempo di relax tra benessere e natura. È proprio questo il segreto di Blake Lively e di Ryan Reynolds, che quando sono insieme si dedicano l’uno all’altro senza distrazioni.

Videochiamate e messaggi

Anche le applicazioni come Zoom o Meet possono venirci incontro quando non abbiamo la possibilità di vedere quotidianamente il nostro partner. Abbiamo imparato ad utilizzarle durante il Covid, ma possiamo continuare a sfruttarle anche adesso.

Un bel modo per vedersi e fare due parole proprio come se non ci fossero centinaia o migliaia di km di distanza. Quindi, per una relazione felice e duratura anche a distanza proviamo a seguire questi 3 consigli.