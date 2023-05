Da Duke a Roselle, 3 storie di cani eroi che ti faranno commuovere per il loro amore verso i padroni

Il cane è sicuramente il miglior amico dell’uomo e lo dimostra offrendoci ogni giorno amore e compagnia. Ci sono alcuni cani che hanno compiuto veri e propri gesti di coraggio per salvare i propri padroni o altre vite umane.

In questo articolo racconteremo le gesta di alcuni atti eroici canini. Siamo sicuri che molti di noi rimarranno commossi nel vedere quanto affetto possano dimostrarci i nostri beniamini a quattro zampe.

Da Duke a Roselle, 3 storie di cani eroi che hanno salvato i propri padroni

Iniziamo con la storia di Roselle. Ritorniamo con la mente all’indimenticabile data dell’11 settembre 2001 in particolare nella torre 1 del World Trade Center. Michael Hingson è un direttore delle vendite che lavora al settantotesimo piano delle Torri Gemelle. Michael è cieco dalla nascita e, come ogni giorno, insieme alla sua bellissima labrador Roselle, cane guida per non vedenti, l’11 settembre si era recato al lavoro. Roselle aveva il suo solito posto sotto la scrivania di Michael e procedeva tutto secondo routine.

Alle 8.45 il primo aereo dirottato si schianta 18 piani sopra l’ufficio di Michael e possiamo solo immaginare cosa significhi non comprendere né vedere cosa succeda dopo un boato del genere. Hingson per prima cosa chiama la moglie per rassicurarla che sta bene e si premura che tutti i suoi dipendenti siano evacuati.

A questo punto Roselle inizia a guidare il padrone fra persone che scendono le scale frettolosamente, detriti e rumori inaudibili. Ben 78 rampe di scale scese e finalmente la luce è l’aria aperta ma non era ancora finita perché nel frattempo la torre due, colpita anch’essa, stava crollando. Roselle portò Michael all’ingresso della Metropolitana per proteggersi. Uscirono dai corridoi della metropolitana che ormai della torre due c’erano solo detriti e la torre uno stava per crollare. Roselle seppe dominare la situazione drammatica e in mezzo a tutto quel caos e devastazione condusse il padrone a distanza di alcuni isolati all’indirizzo della casa conosciuta di un amico di Michael.

Duke e l’anti-allergia

Duke, invece, è un bracco ungherese, che ha trovato un modo davvero incredibile per utilizzare il suo fiuto. Non si tratta né di cercare tartufi e neppure sostanze stupefacenti. Duke ha imparato a trovare arachidi. La padrona di Duke infatti soffre di una grave allergia alle arachidi che può portarla velocemente allo shock anafilattico ed alla morte. Duke riconosce qualsiasi cibo in cui siano presenti arachidi, olio o burro di arachidi e avverte la padrone appena ne fiuta le tracce.

Anticovid

I nostri amici canini sono già stati arruolati per scovare molte malattie come il tumore alla prostata od il morbo di Parkinson. A Londra 6 cani del Medical Detection Dogs sono stati addestrati per individuare i sintomi precoci delle infezioni da Covid. I risultati sono assolutamente entusiasmanti in quanto nel 94 % dei casi i cani hanno riscontrato i sintomi correttamente. Addirittura sembrerebbe che i cani fiuterebbero l’infezione anche in pazienti con bassa carica virale quindi asintomatici. Inoltre i piccoli eroi riuscirebbero a “testare” fino a 300 persone all’ora.

Questi sono solo pochi esempi dei magnifici esempi di eroismo canino: da Duke a Roselle, 3 storie di cani eroi che fanno commuovere.