Sgonfia la pancia semplicemente usando questo olio amato da Cleopatra che sarebbe portentoso

Siamo arrivati a maggio e le spiagge, il mare e soprattutto il costume da bagno si stanno avvicinando a grandi passi. Chi vuole eliminare qualche chiletto superfluo può avvalersi di un olio naturale che parrebbe davvero strepitoso.

Ovviamente occorre condurre una dieta equilibrata e praticare attività fisica come anche semplici camminate. Un olio dalle origini antiche, elogiato persino da Ippocrate, potrebbe però esserci d’aiuto nella lotta contro il gonfiore addominale. Scopriamo tutte le virtù dell’olio di cumino nero.

Sgonfia la pancia semplicemente usando questo olio che usava persino Cleopatra

L’olio di cumino nero è l’olio estratto dai semi di cumino o Nigella Sativa, una pianta molto diffusa in Oriente, in Nord Africa e soprattutto in Egitto. L’olio per conservare intatte tutte le sue virtù deve essere spremuto a freddo e se possibile deve provenire da coltivazioni di tipo biologico. Questo olio può essere assunto sia per via orale sia applicato su pelle e capelli come faceva Cleopatra. Per quanto riguarda il gonfiore addominale ma anche la cattiva digestione, l’olio di Nigella Sativa contiene Thymoquinone che stimola le funzioni digestive. Agisce assorbendo i gas in eccesso garantendoci un ventre perfettamente piatto. Il sapore è leggermente piccante, la consistenza è densa e il colore ambrato. Si assume puro o per condire a crudo insalate o piatti freddi. Solitamente la dose consigliata è di due cucchiai da tè al giorno ma ogni produttore indica in etichetta la posologia a cui attenersi.

Altre proprietà dell’olio di cumino nero

Quest’olio è particolarmente ricco di acidi grassi polinsaturi fra cui l’acido linoleico, che contribuisce al mantenimento dei giusti livelli di colesterolo. Altri studi avrebbero indagato anche i vantaggi sul diabete di tipo 2. Una ricerca pubblicata su Phytotherapy Research avrebbe dimostrato un effetto benefico sui livelli della glicemia a digiuno in soggetti affetti da questa patologia. L’olio di Nigella Sativa sarebbe inoltre indicato anche per ridurre le reazioni allergiche respiratorie come l’asma o dermatologiche come la dermatite atopica. Il cosiddetto “oro dei Faraoni” è ricco di acidi grassi essenziali, come detto, è fra questi di Acido gamma-linolenico, in grado di regolare la risposta immunitaria tipica delle allergie.

Uso esterno

Cleopatra lo usava per mantenere la pelle sana e i capelli folti. Infatti in molte case egiziane di oggi è un prodotto da avere sempre in dispensa. L’olio di Nigella Sativa ha effetto lenitivo per pelle arrossata per irritazioni o scottature solari. Inoltre stimolerebbe anche la crescita dei capelli. Come sempre consigliamo di testare su un piccolo lembo di pelle eventuali reazioni allergiche. Inoltre per quando riguarda l’assunzione orale, suggeriamo di chiedere consiglio al medico curante. Sgonfia la pancia semplicemente usando questo olio amato da Cleopatra, ancora poco conosciuto ma reperibile nei negozi di articoli bio o in farmacia.