3 prodotti naturali per piastrelle del terrazzo splendenti: quali scegliere per il miglior risultato

La bella stagione richiede più tempo da trascorrere all’aperto, magari nel proprio terrazzo, quindi, ecco come avere delle piastrelle splendenti per poter stare in un ambiente bello e pulito, anche con i propri amici. Ci sono 3 prodotti naturali da provare subito.

Dal mese di marzo si inizia a pensare alle pulizie di primavera che nessuno ha mai voglia di fare, ma che sono assolutamente necessarie. Tra le varie attività c’è il cambio dell’armadio, via i vestiti pesanti per dare spazio a quelli più leggeri, i lavori del giardino, raccolto e semina, pulizie in casa e fuori casa.

Alcune persone quando arriva questo periodo sono molto preoccupate per i terrazzi. D’inverno si tende a non dare molta importanza alla pulizia perché comunque fa sempre freddo, c’è molta umidità e piove. Invece, con l’arrivo della bella stagione è necessario pulire anche il terrazzo.

Noi vogliamo consigliarvi, in particolare, 3 prodotti naturali per piastrelle del terrazzo splendenti. Sapete che è molto meglio usare questi invece di prodotti chimici, lo è per la nostra salute, per quella degli animali e per l’ambiente.

Inoltre, vedremo come pulire bene le piastrelle, non sempre così facili, e in poco tempo. Non ci sarà bisogno di farsi prendere dal panico e dalla pigrizia, è un’attività da fare anche con piacere se si vedono dei buoni risultati.

3 prodotti naturali per piastrelle del terrazzo splendenti: i consigli per una pulizia profonda

C’è chi preferisce usare ammoniaca e un detergente preso al supermercato nella convinzione di lavare e igienizzare al meglio i pavimenti. Tuttavia, per una pulizia profonda andrebbero bene anche alcuni prodotti naturali come questi che vi proponiamo qui di seguito:

alcol denaturato : basta usare un recipiente con 2/3 di acqua calda e il rimanente con alcol denaturato per togliere anche le macchie che ci sono da più tempo; meglio usare una spugnetta su macchie più difficili, come gli escrementi dei piccioni;

: basta usare un recipiente con 2/3 di acqua calda e il rimanente con alcol denaturato per togliere anche le macchie che ci sono da più tempo; meglio usare una spugnetta su macchie più difficili, come gli escrementi dei piccioni; acido citrico : si tratta di un acido del tutto naturale e per questo può essere molto efficace contro lo sporco, anche se occorre fare attenzione e indossare i guanti; naturalmente, deve essere diluito in acqua calda (5 cucchiai in 1 litro);

: si tratta di un acido del tutto naturale e per questo può essere molto efficace contro lo sporco, anche se occorre fare attenzione e indossare i guanti; naturalmente, deve essere diluito in acqua calda (5 cucchiai in 1 litro); sapone nero: 1 cucchiaio in 1 litro di acqua calda sarà più che sufficiente per arrivare ad un ottimo risultato.

Ovviamente, dopo aver applicato questi prodotti naturali occorre risciacquare solo con acqua fino a togliere ogni traccia dell’ingrediente usato per pulire.

Attenzione alle piastrelle di marmo

Molte case hanno un terrazzo con piastrelle di marmo. Questo materiale è molto delicato e bisogna tenerne conto prima di provare a pulirlo. Gli ingredienti appena descritti non andranno bene. Bisognerà usare solamente una pastella di bicarbonato e sapone Marsiglia.