A volte per uscire da un periodo buio possono esistere delle alternative agli psicofarmaci. Infatti, è possibile curare la depressione senza farmaci grazie a questo potente alleato naturale. Vediamo insieme come possiamo fare per migliorare il nostro umore senza controindicazioni.

L’erba di San Giovanni nella storia e nel folklore

Stiamo parlando dell’iperico, chiamato anche erba di San Giovanni. Questo nome deriva dal fatto che cresce spontaneamente a fine giugno, più o meno in corrispondenza del 24, notte dedicata al santo. Proprio per il collegamento con questa figura nella tradizione popolare è anche soprannominata “scacciadiavoli”. Gli antichi impiegavano l’iperico a scopo medicinale e scaramantico. Veniva infatti appeso alle icone sante e messo sotto i cuscini di chi desiderava protezione. Ancora oggi si riconoscono le sue proprietà antisettiche.

Da qualche tempo gli uomini di scienza hanno però riconosciuto il suo utilizzo come antidepressivo. La ricerca inglese del Journal of Psychopharmacology ha infatti preso un campione di persone in analisi dando loro questa soluzione naturale per 7 giorni. Alla fine dello studio hanno evidenziato degli effetti positivi sui partecipanti. Pare che l’assunzione di questo prodotto naturale abbia lo stesso effetto di alcuni anti-depressivi leggeri e che possa portare a un miglioramento nel caso di disturbi dell’umore di lieve entità. In Italia infatti la dose massima di ipericina presente nei prodotti erboristici acquistabili senza prescrizione si aggira attorno ai 21 grammi. Questi sono troppi pochi per poter dare gli effetti sopra descritti.

Possibili controindicazioni

Come molte altri elementi naturali, l’iperico può portare a delle controindicazioni soprattutto se associato a delle terapie medicinali. Induce infatti a fotosensibilità soprattutto nei soggetti che presentano già di loro un incarnato chiaro. Inoltre possiede un enzima che inibisce il funzionamento di molte medicine, fra cui gli anticoncezionali e gli antiepilettici. Quindi prima di assumerlo è meglio sempre confrontarsi con un medico illustrandogli la propria storia clinica.

