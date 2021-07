Solitamente siamo erroneamente portati a dividere le mete delle vacanze in categorie separate, come fossero compartimenti stagni. C’è la meta di mare, la località di montagna, il borgo dove fare turismo culturale ed enogastronomico. In realtà, le cose non stanno così. Dobbiamo provare a cambiare il modo in cui pensiamo la vacanza. Un luogo di mare, per esempio, può rivelarsi interessante anche sotto altri punti di vista.

Questo è quello che ci insegna la recente conquista di Tropea, comune calabrese noto per le sue spiagge mozzafiato. Pochi sanno che questa località dal mare cristallino è anche il borgo più bello d’Italia, fresco fresco di nomina. Il paese, infatti, ha da poco vinto il titolo di Borgo dei Borghi, concorso di livello nazionale portato avanti da Rai 3. Il riconoscimento non è da cosa da poco e ha giustamente suscitato l’interesse di molti turisti. Vediamo cosa rende Tropea una meta ideale per le nostre vacanze estive (e non).

L’anno scorso Tropea è stata insignita della Bandiera Blu. L’anno prossimo gareggerà per diventare Capitale Italiana della Cultura. Quest’anno è arrivato il riconoscimento come Borgo dei Borghi. Questi risultati sintetizzano degnamente tutto l’incredibile potenziale di questa località, incastonata sulle coste frastagliate della provincia di Vibo Valentia.

Il piccolo comune è diviso in due frazioni. Quella che possiamo chiamare Tropea centro è costruita sulla sommità del promontorio costiero e conserva palazzi nobiliari di rara bellezza, risalenti al 18esimo secolo. Alcuni edifici sono d’interesse storico sono addirittura antecedenti, come la Cattedrale di Maria Santissima di Romania, risalente al 1.100. Per gli amanti del mare, più in basso c’è “la marina”, la zona delle spiagge. La marina di Tropea è una vera gemma del Mar Tirreno. Le spiagge imperdibili sono molte, tra cui vale la pena citare la Spiaggia del Cannone, la Spiaggia della Rotonda e la Spiaggia del Convento.

Se qualcuno non fosse ancora convinto, Tropea ha anche una tradizione culinaria eccezionale. Tra i vari piatti indimenticabili che possiamo assaggiare, è impossibile non nominare i filej alla cipolla e il tonno alla tropeana. Insomma, è una meta letteralmente adatta a tutti gusti.

