La glicemia è un valore che dovremmo cercare di tenere sempre sotto controllo. È uno dei primi campanelli d’allarme che ci indicano patologie ben più gravi come il diabete. Il diabete è una patologia cronica di cui soffrono tantissimi italiani. Purtroppo, si stima che una persona su 2 non sappia di soffrire di diabete. Perciò è bene fare sempre attenzione a questi sintomi insospettabili che rivelano un preoccupante sbalzo di glicemia. A volte non si pensa che queste cose possano essere correlate, eppure esistono dei campanelli d’allarme che dovremmo tenere d’occhio per capire quando preoccuparci.

I primi sintomi che indicano uno sbalzo glicemico si verificano molto spesso nei piedi. Non tutti sanno che il danno ai nervi degli arti inferiore periferici è uno dei più comuni nei pazienti diabetici. È proprio nei piedi, infatti, che per prima si può evidenziare un alto livello di zucchero nel sangue. Uno dei problemi a cui fare attenzione è la cosiddetta neuropatia diabetica. Questa patologia consiste in dolore, bruciore e una sensazione di puntura ai piedi. È tipica di pazienti con diabete di tipo 2.

Altri sintomi ai piedi possono essere formicolio o perdita di riflessi ai piedi. Ma a dare indicazione di un possibile sbalzo glicemico può essere anche un piede con delle piaghe sanguinanti. Nei casi più gravi potrebbero verificarsi delle infezioni che potrebbero estendersi ai tessuti vicini e portare addirittura a cancrena.

Altri sintomi dei piedi da tenere d’occhio possono essere:

formicolii;

prurito ai piedi;

macchie rosse su piedi e gambe;

gonfiore e deformazione del piede;

rossore o infiammazione di un’unghia del piede.

È bene ricordare che è importante consultare uno specialista o il nostro medico di base se vediamo comparire anche solo alcuni di questi sintomi. Il medico ci potrà indicare se preoccuparci o meno ed eventualmente se effettuare ulteriori esami specifici.

