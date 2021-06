Spesso molti di noi sono affascinati da destinazioni esotiche e lontane. Questi non sanno, però, che nella nostra Penisola si trovano delle meraviglie naturalistiche e delle architetture insolite. Visitarle spesso dà l’impressione di trovarsi in un altro Stato e a volte addirittura in un altro Continente.

Oggi andiamo alla scoperta di uno di questi luoghi che si trova nella parte centrale dello Stivale. Infatti la piccola Islanda d’Italia si trova in Toscana e vanta una nomea misteriosa. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Un panorama lunare

Stiamo parlando di un luogo poco visitato, ma parecchio suggestivo. Già il nome, infatti, è una garanzia di esoterismo e mistero. Stiamo parlando della Valle del Diavolo, un territorio che si estende nella zona della provincia di Pisa.

Essendo abbastanza esteso comprende diverse frazioni toscane. Al suo interno è anche presente il Parco delle Fumarole. In questa zona del pisano si può contemplare un panorama tetro e lunare, composto da crateri alimentati da calde fonti sotterranee, delle depressioni del terreno e da veri e propri soffioni boraciferi.

La presenza di questi fiotti bollenti ricorda vagamente i geyser di una terra molto lontana, l’Islanda. La differenza fra questi due fenomeni naturali è che il primo è un fiotto di vapore continuo, l’altro invece un’eruzione saltuaria di acqua bollente.

Dante e la Valle del Diavolo

Possiamo già immaginare perché questo luogo abbia assunto questo particolare soprannome. In tempi antichi, infatti, queste emissioni continue di vapore devono aver esercitato sia fascino che terrore negli abitanti della zona.

Si dice che fu proprio questa valle a esercitare un particolare ascendente su Dante Alighieri che prese spunto da essa per scrivere la prima cantica dedicata all’Inferno. In effetti se si legge la Divina Commedia è facile ritrovare nella descrizione i fumi e il calore di quest’area suggestiva e inquietante.

