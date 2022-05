Quando in tavola vogliamo portare qualcosa di diverso, possiamo prendere spunto dalla cucina di altri Paesi. Possiamo ad esempio servire un antipasto inusuale come le gallette francesi, simili a frittelle e che si preparano con prosciutto e parmigiano inseriti in un impasto a base di patate. Possiamo anche variare la ricetta selezionando gli ingredienti principali per realizzare delle gallette utili da consumare quando si è a dieta. E allora prepariamo questo eccellente antipasto molto rinomato in Francia e anche la sua versione adatta a chi vuole dimagrire. Per la ricetta originale possiamo procurarci questa lista di ingredienti:

300 g di patate;

30 g di parmigiano grattugiato;

2 uova;

pangrattato q.b.;

sale q.b.;

150 g di prosciutto cotto;

olio di semi di girasole q.b.

Prepariamo questo eccellente antipasto molto rinomato in Francia con prosciutto e parmigiano anche per dimagrire e perdere peso

Per preparare le gallette francesi, prendiamo le patate, sbucciamole e mettiamole a lessare in una pentola colma di acqua bollente. Non appena saranno pronte scoliamole, lasciamo raffreddare e schiacciamole con una forchetta per realizzare una purea. Prendiamo il prosciutto, tagliamolo a pezzettini e uniamolo alla purea insieme al parmigiano e a un pizzico di sale. A parte prepariamo due ciotole, una con le uova rotte e l’altra con il pangrattato. Torniamo al composto di patate e prosciutto e lavoriamolo con le mani formando delle palle, che poi appiattiremo.

Queste saranno le gallette, da passare prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Completato tutto l’impasto, prepariamo una padella riempiendola con abbondante olio di semi di girasole e friggiamo le gallette. Doriamo ambo i lati e preleviamole adagiandole su un piatto da portata foderato da carta assorbente per cucina. Le gallette francesi saranno pronte. Ecco ora la versione per la dieta, molto veloce da preparare.

La variante dietetica

Possiamo sfruttare questa semplice e gustosa ricetta francese per realizzare delle gallette ideali da consumare se siamo a dieta. In questo caso, utilizzeremo le gallette di riso già pronte ed elimineremo la cottura con frittura. Basterà eliminare il sale, aggiungere un filo di olio extravergine di oliva all’impasto di patate, prosciutto e parmigiano e mescolare per amalgamarlo al composto. Useremo quindi una cucchiaiata di impasto per condire ciascuna galletta e il nostro piatto leggero sarà pronto in meno di 3 minuti.

