Non ci saremmo mai aspettati che il segno più fedele fosse questo ma Venere lo rende tormentato da stare male

La figura di Venere è una delle più celebri, tanto che viene omaggiata sotto diversi punti di vista. Per i greci e per i romani, Venere o Afrodite era la dea della bellezza e della passione. Una donna di una bellezza disarmante e dalla grande sensualità. Tanto che anche il grande Sandro Botticelli volle raffigurarla nel suo famoso dipinto “Nascita di Venere”, tenuto presso la Galleria degli Uffizi di Firenze.

Venere è uno dei pianeti del nostro sistema solare, mentre in astrologia rappresenta l’amore e porta fortuna, a seconda della sua posizione rispetto ai segni zodiacali. Quando Venere si trova nel segno è molto positivo; tuttavia, potrebbe influenzare alcuni aspetti in maniera negativa.

Infatti, è quello che accade ad un segno zodiacale in particolare. Sebbene il transito di Venere doni un fascino fuori dal comune, dall’altro lato si rivela essere quasi un nemico. Sappiamo bene come ci si sente quando si è innamorati. Sentiamo le farfalle nello stomaco, un mix di emozioni a cui fa da sfondo un malessere interiore per la paura di essere feriti.

Ebbene, queste sensazioni vengono percepite dallo Scorpione all’ennesima potenza. C’è un mondo, dietro lo Scorpione, che pochi riescono a captare. Forse abbiamo un’idea distorta su cosa si celi dietro questo affascinante segno zodiacale, ma è arrivato il momento di svelarlo.

Lo Scorpione

Non ci saremmo mai aspettati che il segno dello Scorpione fosse il più fedele. Forse perché, appunto, non andiamo oltre al forte carattere che lo contraddistingue. In effetti, lo Scorpione è il più forte dello zodiaco. Tuttavia, sotto questo segno si cela un’emotività fuori dal comune. I nati sotto il segno sono molto sensibili e questo mistero sul loro carattere li rende particolarmente affascinanti.

È soprattutto in amore che lo Scorpione riesce a mostrare il suo vero “io”. Infatti, lo Scorpione ha bisogno d’affetto, anche se non lo dimostra sempre. È molto passionale, ma quando il suo cuore batte per una persona non riesce a cadere in altre tentazioni.

Non ci saremmo mai aspettati che il segno più fedele fosse questo ma Venere lo rende tormentato da stare male

Quando Venere si trova nel segno, questa passionalità si pronuncia a livelli estremi. L’amore diventa un campo di battaglia. Le relazioni dello Scorpione diventano, così, particolarmente tormentate, per cui, inevitabilmente, uno dei due starà male. Colpa dell’amore fanatico dello Scorpione o colpa di Venere?

Venere sicuramente aiuta in amore, ma non in questo caso.

Lo Scorpione dovrebbe imparare ad amare più se stesso ed evitare questa eccessiva gelosia, uno dei motivi dei litigi con il partner. Caro Scorpione, se è vero amore non scapperà, per cui bisogna avere fiducia. In primis, nei confronti di se stessi e, successivamente, anche verso gli altri.

