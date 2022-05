Prepariamo il tè delle cinque con limone, miele e un sorprendente ingrediente che aiuterebbe anche a eliminare il grasso sui fianchi

La pausa pomeridiana può certamente essere un momento per rilassarsi dalla fatica dell’inizio giornata. Lo sanno bene gli inglesi, che al tardo pomeriggio non si fanno mai mancare il famoso tè delle cinque, accompagnato da biscotti o gustose fette di torta. Prendiamo spunto anche noi da questa usanza di costume molto nota nel Regno Unito. Ritagliamo quindi per noi stessi una cornice di relax, assaporando una bevanda molto famosa ma preparata con una variante inconsueta.

Prepariamo il tè delle cinque con limone, ma non nel modo classico. Perché, oltre a rilassarci, potremmo pensare anche a fare qualcosa per il nostro fisico, come aiutarlo a smaltire il grasso in eccesso sui fianchi. E allo scopo potremmo usare la pesca, un frutto che avrebbe proprietà diuretiche molto utili all’eliminazione del grasso in eccesso sui fianchi e ridurrebbe la cellulite. Potremmo quindi dolcificare il preparato in maniera naturale, usando il miele al posto dello zucchero. Per preparare questo tè al limone con pesca e miele, possiamo procurarci questi pochi e semplici ingredienti:

1 pesca;

1 bustina di tè classico;

il succo di 1/2 limone;

la punta di un cucchiaino di miele.

Per preparare il tè limone, miele e pesca, iniziamo a prendere quest’ultimo frutto e a lavarlo per bene sotto acqua corrente, per eliminare ogni residuo di terra. Con un coltello tagliamo la pesca in piccoli pezzi, lasciando la buccia e prelevando il grosso nocciolo. Teniamo da parte e riempiamo d’acqua un pentolino, da mettere sul fornello a fiamma media. Attendiamo l’ebollizione, quindi spegniamo il fuoco e lasciamo in infusione, per meno di 4 minuti, la bustina di tè classico. Trascorso il tempo, togliamo la bustina e gettiamo nel tè i pezzetti di pesca. Versiamo in tazza, spremiamo il succo del mezzo limone e aggiungiamo la punta di un cucchiaino di miele per dolcificare.

Abbiamo quindi preparato un intermezzo inusuale, dolce e che potrebbe anche aiutarci a eliminare l’odiosa cellulite dai nostri fianchi. Possiamo sorseggiare accompagnando la tazza con una fetta biscottata integrale, su cui spalmare un piccolo quantitativo di marmellata di pesche senza zucchero.

