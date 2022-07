In estate la tavola si riempie di tanti sapori e altrettanti colori. Sono le verdure di stagione, che arricchiscono i piatti in modo semplice e genuino. I peperoni sono tra queste e conquistano il palato in molti modi diversi.

Arrostiti al forno sono una delizia che ha pochi rivali, ma anche quelli in agrodolce non sfigurano affatto. In più, sono così versatili da risultare ottimi sia come secondo piatto che come accompagnamento.

Oggi vogliamo per l’appunto mettere in risalto un contorno sfizioso a base di questi ortaggi. Si prepara in soli 5 minuti ed è così leggero che non avremo nemmeno bisogno dell’olio per friggere. Cuciniamo così i peperoni in padella e non torneremo più indietro.

Il menù del giorno

Le ricette a base di peperoni sono davvero tante. In men che non si dica potremmo farli ripieni, senza carne e riso. In generale, però, restano un alimento non facile da digerire e piuttosto pesante. Per ovviare a questo problema abbiamo scoperto una ricetta light davvero irresistibile.

Con qualche ingrediente di accompagnamento daremo vita a una delizia culinaria che non graverà sul portafogli e nemmeno sullo stomaco. Ecco nel dettaglio quello di cui avremo bisogno in cucina per 2 porzioni:

1 cipolla;

2 peperoni;

1 cucchiaino di brodo vegetale;

1 bicchiere d’acqua;

erbe aromatiche tritate;

sale q.b.

Cuciniamo così i peperoni in padella per sostituire in 5 minuti quelli al forno e ripieni

La nostra ricetta inizia dalla lavorazione dei peperoni. Laviamoli bene sotto l’acqua corrente, poi asciughiamoli e togliamo le parti superflue. Dopo aver buttato torsolo, semi e filamenti possiamo affettarli in strisce.

Mettiamo a bollire l’acqua in una padella e nel frattempo tritiamo la cipolla. Dopodiché aggiungiamo il brodo vegetale e mescoliamo tutto per bene. Proseguiamo unendo anche la cipolla a pezzetti e subito dopo i peperoni. Giriamo tutto ancora una volta e cuociamo a fuoco medio col coperchio.

Teniamo sotto controllo la padella e, qualora l’acqua dovesse asciugarsi, versiamone dell’altra. In circa 20 minuti dovremmo aver completato la cottura. A quel punto potremo insaporire con un pizzico di sale e spegnere la fiamma.

Per finire tritiamo qualche fogliolina di origano o basilico fresco e la utilizziamo per condire il piatto. Ora possiamo servire il nostro squisito contorno estivo agli ospiti con l’acquolina in bocca.

