Durante il mese di ottobre è possibile trovare tantissima verdura di stagione da portare sulle proprie tavole. Ci sono carote, cavolfiori, broccoli, ma anche melanzane, radicchio, zucca e molte altre perfette per preparare contorni saporiti e salutari.

Tra queste ci sono anche i fagiolini, che si cucinano nella maggior parte dei casi da soli in umido o accompagnandoli alle patate.

I fagiolini sono legumi o verdure?

I fagiolini non sono altro il baccello non maturo del fagiolo. Tecnicamente appartengono dunque alla famiglia delle leguminose. Le loro proprietà nutrizionali li rendono però molto più simili alle verdure. Pertanto, piuttosto che come sostituto del primo piatto o come fonte di proteine, è meglio mangiarli come contorno.

Quali sono le proprietà dei fagiolini?

Rispetto agli altri legumi, hanno molte meno calorie, proteine e carboidrati. In compenso contengono una maggiore quantità di acqua. Forniscono molte fibre e vitamina A, nonché sali minerali come il potassio, il calcio, il fosforo e il magnesio.

Come lessare i fagiolini e fare in modo che rimangano verdi dopo la cottura

Quando si lessano i fagiolini, capita spesso che al termine della cottura assumano una colorazione poco gradevole. In questa guida spiegheremo proprio come fare in modo che mantengano un colore verde brillante e una consistenza croccante dopo la cottura.

Ingredienti

fagiolini q.b.;

acqua q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Prendere una pentola e mettere al suo interno abbondante acqua. Lasciarla bollire e intanto lavare, pulire e spuntare tutti i fagiolini, per poi farli sgocciolare.

Salare l’acqua e mettere a cuocere i fagiolini al suo interno. Farli scottare per il tempo indispensabile. Meglio che siano al dente, in modo tale che al termine della cottura risultino croccanti. Quindi, spegnere il fuoco e scolare i fagiolini.

Preparare una bacinella e riempirla di acqua e ghiaccio. Versare subito i fagiolini al suo interno e lasciarli lì per circa due minuti. Trascorso questo lasso di tempo, scolarli nuovamente. Ecco come lessare i fagiolini e fare in modo che siano croccanti e di un invitante colore verde brillante.

Come condire i fagiolini

I fagiolini lessi possono essere conditi con un po’ di olio extravergine di oliva, sale, aceto di vino bianco e uno spicchio di aglio. Chi vuole, può abbinarli non solo alle patate, ma anche ad altri ortaggi come pomodori e carote o a cereali come il mais.

