Anche una stagione come l’estate ha i suoi simboli in cucina e le sue tipicità. Oltre a insalate di riso e a bevande fresche, da tempo si fa spazio in tavola alla deliziosa pasta fredda. Le ricette che si possono sperimentare sono davvero infinite.

Alcune insalate di pasta usano ingredienti particolari che donano un sapore unico e irresistibile, degno dei migliori ristoranti. Per questo è difficile aver già provato tutte le varianti possibili, dato che le nuove idee sono sempre dietro l’angolo.

La pasta fredda, in ogni caso, non è solamente buona da mangiare. Infatti, ci permette anche di risparmiare tempo ai fornelli e riciclare ingredienti da tempo in frigo. In più, è l’idea perfetta da portare in giro, che sia al mare oppure in ufficio. Vediamo, dunque, alcuni consigli e alcune proposte alternative alle classiche, ma ricche di gusto e fantasia.

Un occhio alla ricetta

Sembra facile, ma realizzare un’insalata di pasta perfetta non è poi così scontato. Tutto parte dai particolari e dalle tempistiche. C’è chi sostiene che vi siano dei formati più adatti alla preparazione: in realtà non c’è grande differenza. Possiamo utilizzare indistintamente pasta lunga o corta.

Inoltre converrebbe prepararla con non più di 3 ore di anticipo rispetto all’ora di pranzo. Il riposo, infatti, non migliorerebbe il sapore. Se proprio vogliamo essere precisi, poi, sappiamo che il rapporto quantitativo dovrebbe essere di circa 1 litro d’acqua ogni 100 g di pasta.

Un altro consiglio utile sarebbe quello di scolare la pasta quando è ancora al dente. Evitiamo, però, di metterla sotto l’acqua fredda, come molti fanno. Piuttosto, aspettiamo che raffreddi su una placca con carta da forno e condiamola con un goccio di olio d’oliva per non farla attaccare.

Ecco 3 idee senza tonno e pomodorini per una pasta fredda sfiziosissima da portare al lavoro o in spiaggia

Veniamo dunque alle nostre proposte per condire la pasta. Premettiamo che il condimento si dovrebbe preparare poco prima e lasciare a marinare per almeno 10 minuti.

La prima idea prevede ingredienti totalmente vegetariani, nello specifico:

zucchine, melanzane e peperoni grigliati;

qualche cucchiaio di olio d’oliva;

origano fresco;

basilico;

sale e pepe.

Per un mix alternativo potremmo optare invece per:

salmone affumicato tagliato a strisce;

un avocado maturo a pezzetti;

qualche foglia di menta fresca;

olio di oliva;

sale e pepe q.b.

Infine, ecco la terza e ultima proposta a base di salumi:

250 g di bresaola o prosciutto cotto tagliato a strisce o cubetti;

Grana Padano in scaglie;

un mazzetto di rucola;

una carota a fette;

un pizzico di sale.

Ecco 3 idee senza tonno e pomodorini che renderanno unici e irresistibili il pranzo o la cena d’estate.

