Saranno il piatto dell’estate questi peperoni ripieni senza carne, riso e uova diversi anche dai soliti vegetariani

Non c’è dubbio che col caldo di questi giorni si desideri una piscina o stare in casa con l’aria condizionata. In effetti, non è facile trovare un vantaggio dall’afa che poco alla volta ci opprime. Ad ogni modo, per distrarci e concederci qualche momento creativo potremmo puntare sulla cucina.

In questo periodo vi sono alimenti di stagione deliziosi che potremmo sfruttare per le nostre ricette. Tra la frutta spiccano le fragole, sensazionali in un dolce al cucchiaio fresco e veloce.

Ma da giugno e per tutta l’estate ci tengono compagnia i coloratissimi e vivaci peperoni. Croce e delizia di tanti, non è sempre facile trovare un modo perché anche i più piccoli li mangino.

Se quelli in insalata o cotti in padella non vanno a genio, potremmo sperimentare la versione ripiena. Saranno il piatto dell’estate questi peperoni, preparati in un modo diverso rispetto alle solite ricette già provate.

Un’idea alternativa

Se pensiamo di aver creato ogni farcitura possibile per questi gustosi ortaggi, potremmo ricrederci. Nel nostro menù rientrano dei peperoni ripieni non con carne, riso e uova, ma con un mix davvero inedito.

Inoltre, abbiamo deciso di sostituire i classici peperoni a forma conica con quelli più dolci e di forma allungata. Saranno una delle migliori alternative anche ai soliti vegetariani e stupiranno a pranzo o cena. Ecco come prepararli secondo la nostra guida.

Ingredienti per 4 persone:

520 g di peperoni dolci;

150 g di pangrattato;

250 g di ricotta;

180 g di pomodori datterini;

200 g di patate;

1 cipollotto;

40 g di olive nere;

8 g di prezzemolo;

100 g di vino bianco;

1 limone;

1 spicchio d’aglio;

basilico;

sale e pepe q.b.

Bolliamo la patata con la buccia per ammorbidirla. Intanto affettiamo il cipollotto e lo frulliamo con pangrattato, olive e prezzemolo. Sbucciamo il limone e aggiungiamo la scorza al mix per aromatizzare.

Proseguiamo aggiungendo la ricotta ben scolata. Mescoliamo tutto per bene, poi togliamo la patata dalla pentola e frulliamo anch’essa nel mixer. Quindi, incorporiamo la purea al composto con la ricotta.

Saliamo e spruzziamo un pizzico di pepe e amalgamiamo ancora una volta il tutto. Infine, uniamo i pomodorini pelati, conservandone il succo. Mettiamo temporaneamente il ripieno ottenuto in una sac à poche.

Fase finale

Dopo aver lavato e asciugato i peperoni, togliamo la calotta e i semi interni. Farciamoli abbondantemente col ripieno preparato. È il momento di passare alla cottura.

Scaldiamo un goccio di olio e lo spicchio d’aglio in padella e adagiamo i peperoni farciti. Li rosoliamo per qualche minuto, poi sfumiamo col vino e aggiungiamo qualche foglia fresca di basilico.

Distribuiamo anche la salsa dei pelati e cuociamo lentamente per 30 minuti col coperchio. Non ci resta che impiattare e servire i nostri squisiti peperoni agli ospiti!

