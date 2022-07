Sarebbero questi i migliori assorbenti interni per qualità e prezzo conveniente secondo una recente indagine

Ogni mese moltissime donne devono affrontare le conseguenze fisiche legate al ciclo mestruale. Ciascuna, preferisce affrontare il tema come meglio preferisce in base alle proprie abitudini e sensibilità. Sono in molte a preferire per comodità d’uso i cosiddetti assorbenti interni. Questi prodotti monouso presentano alcune caratteristiche cui porgere attenzione perché possono rendere più comoda l’esperienza ed allo stesso modo meno impattante a livello ambientale.

Secondo molti esperti, sarebbe preferibile scegliere soluzioni di tamponi in grado di garantire l’assorbimento di 2 o 3 gocce piuttosto che di 1 o 4. Inoltre, i tamponi sotto il punto di vista ambientale rappresenterebbero una soluzione complessivamente preferibile rispetto agli assorbenti esterni. Date queste dritte generali, comunque, è importante scegliere un prodotto delicato e qualitativo, meglio ancora se acquistato ad un prezzo accettabile. Recentemente l’associazione Altroconsumo ha condotto un’indagine presso la grande distribuzione. Sarebbero questi i migliori assorbenti interni per qualità e convenienza.

I criteri utilizzati ed i risultati

I test hanno avuto l’obiettivo di valutare principalmente tre parametri. Il primo è di natura fisica, ovvero la qualità di assorbenza e di resistenza del tampone. Poi, si sono concentrati sull’aspetto chimico, valutando il grado di compatibilità con la pelle e l’eventuale presenza di allergeni. Infine, hanno considerato, tramite una prova pratica, i dati sulla comodità forniti dalle persone che si sono sottoposte al test.

Il prodotto che ha ottenuto il punteggio maggiore sulla qualità è il marchio O.B.PROCOMFORT. Con un punteggio di 90/100 ha ottenuto livelli elevatissimi su resistenza, assorbimento e facilità d’uso, rispetto ad altri assorbenti. Come contro, c’è un prezzo a confezione sopra la media. Si tratterebbe di 2,67 euro a confezione, per un totale di 16 unità vendute. Calcolando un impiego medio di 5 giorni al mese, si ottiene un totale di 60,74 euro annuali.

Se cerchiamo un prodotto dalla buona qualità ma dal prezzo maggiormente concorrenziale, Altroconsumo indica due prodotti che hanno raggiunto una qualità ottima.

Si tratta dell’assorbente interno SIEMPRE (LIDL) che diminuisce il prezzo a 1,99 euro a confezione, per un costo annuale complessivo di 30,18 euro. Il contenuto è di 24 unità per confezione ed il punteggio complessivo è di 79/100. Un parametro, questo, comunque molto elevato.

Infine, ecco gli assorbenti interni OLIVIA (ALDI). Il punteggio è complessivamente di poco più basso (77/100). Ma questi tamponi raggiungono pur sempre uno standard qualitativo ritenuto ottimo. Il prezzo a confezione medio è di 2,65 euro. Questa, però, contiene al proprio interno ben 32 unità di prodotto. Anche in questo caso la cifra annuale media supererebbe di pochi centesimi i 30 euro.

È molto importante per ciascuna donna mantenere la serenità durante il periodo del ciclo. Non dimentichiamo peraltro che esistono alcuni rimedi naturali utili anche contro i sintomi della sindrome premestruale.

