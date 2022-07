Ecco come potremmo eliminare accumuli di grasso sulle cosce e dimagrire polpacci e caviglie in una settimana

Quando ci guardiamo allo specchio e notiamo un’immagine riflessa che non rispecchia quello che vorremmo vedere, dobbiamo fare tutto il necessario affinché quella immagine piaccia. Non è facile dimagrire o, comunque, scolpire il nostro fisico, soprattutto superata una certa età.

Il metabolismo, infatti, subirebbe un rallentamento. Tuttavia, con l’attività fisica mirata si può ridurre il grasso addominale e i fianchi anche in menopausa. In ogni caso, l’attività fisica è la prima regola fondamentale da seguire per raggiungere i nostri obiettivi.

C’è chi vorrebbe perdere chili di troppo, chi vorrebbe aumentare la massa muscolare e chi, invece, vorrebbe modellare il proprio corpo. Magari abbiamo le braccia flaccide, oppure i glutei bassi o, ancora, le cosce grosse.

Con la palestra o, comunque, con l’esercizio fisico da fare anche a casa, è possibile arrivare a dire “ce l’ho fatta”. Chiaramente, considerando anche di seguire una sana e bilanciata alimentazione, ricca di nutrienti e povera di grassi.

Questi ultimi, infatti, si andrebbero a depositare nelle parti del corpo più difficili da trattare. Tuttavia, seguendo un buon piano alimentare ed eseguendo degli esercizi appositamente mirati, potremo dire addio a quei chili di troppo.

La parte inferiore del corpo

C’è da dire che, comunque, la parte inferiore del fisico è più semplice da modellare. Infatti, è la parte maggiormente in movimento. Ciò nonostante, il grasso non manca di certo. Infatti, cosce, polpacci e caviglie sono quelle più colpite, nelle donne.

Ma niente paura, ecco come potremmo eliminare accumuli di grasso sulle cosce e dimagrire le gambe in generale, anche in poco tempo. Per le cosce il rimedio più efficace è la semplice corsa o, comunque, una lunga camminata a spasso svelto. Si brucerebbero più calorie e, di conseguenza, più grassi.

Ma correndo o camminando una volta a settimana non faremmo nulla. Dovremmo farlo ogni giorno, minimo per mezz’ora. Inoltre, bisognerebbe anche bere almeno 2 litri di acqua al giorno, poiché gli accumuli di grasso potrebbero anche essere sinonimo di liquidi in eccesso.

Ecco come potremmo eliminare accumuli di grasso sulle cosce e dimagrire polpacci e caviglie in una settimana

Per quanto riguarda polpacci e caviglie grosse, che rendono anche più tozze otticamente, ci sarebbero degli esercizi appositi. Questi aumenterebbero la muscolatura, riducendo la massa grassa, anche nel giro di una settimana, se fatti ogni giorno. Sul tappetino, distendiamoci con tutto il corpo.

Mettiamo un peso tra i piedi e solleviamo, mantenendo le gambe unite. Solleviamo leggermente la schiena, appoggiando entrambe le mani sulle ginocchia. Mettiamo i piedi a martello, con tutto il peso, e poi in posizione normale. Quest’esercizio serve per allenare sia i polpacci che le caviglie.

Adesso mettiamoci in posizione eretta. Solleviamo i talloni e abbassiamoci fino a toccare i polpacci con i glutei. Oscilliamo per circa 5 secondi e ripartiamo dalla posizione originaria. Eseguiamone tanti fin quando i polpacci non pizzicheranno.

Lettura consigliata

Non tutti ci pensano ma per snellire e scolpire cosce e glutei bastano 3 minuti davanti allo specchio