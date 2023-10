Quanto costa una vacanza a Bora Bora? Ecco cosa vedere e i prezzi per voli e hotel

Bora Bora è una felice isola coccolata dalle acque dell’Oceano Pacifico. Quali sono i prezzi per una vacanza da queste parti? Scopriamo le offerte per voli e hotel.

Molti sognano quella meta paradisiaca in cui sorseggiare un drink sdraiati sulla spiaggia. Ebbene, la Polinesia francese vanta un gioiellino tropicale in cui concedersi la vacanza perfetta. Si tratta di Bora Bora, di cui avremo sentito parlare per la spensieratezza del paesaggio circostante e le bellezze naturali. È un sogno a occhi aperti, perché questo luogo è reale e raggiungibile anche dall’Italia. Ma bisogna sondare bene i siti di viaggi, per non incappare in prezzi spropositati. Ecco perché, oltre a illustrare in breve le bellezze del luogo, sveleremo quanto costa una vacanza a Bora Bora tra volo e pernottamento.

Viaggio nella Polinesia francese: cosa non bisogna perdersi

Cartoline esotiche, spiagge di sabbia finissima e tramonti mozzafiato. Tutto questo è Bora Bora, la perla del Pacifico. La prima idea che ci verrà in mente giunti qui sarà quella di stenderci a prendere il sole. In effetti, sarà una gioia godere dei litorali bianchissimi su cui abbronzarci per bene. I più volenterosi, invece, potranno cimentarsi nel trekking per le stradine interne, di difficoltà diverse. Dai sentieri in pianura fino a quelli più impegnativi, come l’itinerario che porta alla cima dei monti Ohue e Pahia.

Un’altra esperienza da provare è il soggiorno in uno dei bungalow sull’acqua. Concedersi un po’ di riposo tra le acque azzurre del posto è qualcosa che non tutti possono dire di aver sperimentato. E per chi pensa che il momento della colazione sia sacro, perché non mangiare tra le lingue di sabbia che toccano l’oceano?

Per finire, non mancano le opzioni per gli amanti dello sport. Oltre alla già citata camminata ci si potrà divertire facendo snorkeling, kitesurfing o parapendio lungo i versanti più ripidi.

Vediamo quanto costa una vacanza a Bora Bora con i pacchetti viaggio

I costi del pernottamento a Bora Bora differiscono in base alla tipologia delle strutture. Controllando sul sito di Kayak, per esempio, si possono trovare hotel a 3 stelle il cui prezzo parte da 109 euro a notte. Per un 4 stelle, invece, la cifra sale e le offerte andrebbero da 159 euro in su. I soggiorni più esclusivi, come quelli nei bungalow sull’acqua, sono molto più cari. Una sola notte, infatti, potrebbe far spendere tranquillamente più di 1.000 euro a persona. Per quanto riguarda i voli, è difficile trovarne uno diretto in partenza dal nostro Paese. Comprendendo gli scali, le tariffe medie superano generalmente i 1.500 euro per andata e ritorno.

