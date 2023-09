Quanto costa la lussuosa villa di Sophia Loren a Roma e dove abita la diva? Ecco i dettagli

Sophia Loren è un’attrice italiana che con i suoi film ha conquistato il pubblico di tutto il Mondo. Non solo cinema, ma la diva è anche un’imprenditrice dal patrimonio inestimabile. Ristoranti, libri, investimenti e tanto altro. Ma dove vive l’attrice napoletana e quanto costa comprare la sua villa di Roma?

Classe 1934, Sophia Loren è indubbiamente una delle attrici italiane più famose e amate dal grande pubblico. Una vera e propria diva conosciuta in tutto il Mondo.

La sua carriera è costellata da numerosi successi. Indimenticabile è l’interpretazione struggente nel film “La ciociara”. Una pellicola di Vittorio De Sica che le ha fatto vincere un Oscar come miglior attrice protagonista.

Come dimenticare l’iconica scena del film “Pane, amore e…” del 1955, dove donna Sophia, sempre con De Sica, balla il mambo ad una festa. Bellissima nel suo vestito rosso fuoco. Questa sequenza è considerata, ancora oggi, una delle più belle del cinema italiano.

Dove abita la star

Non solo grande attrice, ma Sophia è anche mamma di Carlo jr. ed Edoardo, nati dal matrimonio con il produttore cinematografico Carlo Ponti.

Negli scorsi giorni abbiamo visto la diva all’ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, come madrina dell’evento esclusivo “One Night Only” organizzato dallo stilista Giorgio Armani.

Accompagnata da suo figlio Edoardo, la diva ha ammaliato tutti gli ospiti con un bellissimo tailleur color champagne.

Ma dove abita Sophia Loren? Molti pensano che l’attrice viva a Roma, altri a Milano. E invece Sophia abita in Svizzera e precisamente a Ginevra in un bellissimo e lussuoso appartamento in Rue Charles Bonnet.

Ma la diva italiana ha anche un’altra abitazione all’interno della famosa Trump Tower nel centro di New York.

Quanto costa la lussuosa villa di Sophia Loren a Roma: ecco il prezzo

Non poteva mancare una villa super lussuosa all’interno del parco archeologico di Roma, dell’Appia Antica.

Una vera e propria reggia con degli interni da sogno, che prende il nome di Villa Sara. Una villa che si estende su due livelli da ben 680 mq di superficie e con una dépendance di 500 mq.

Bellissimo è il pavimento del salone di rappresentanza con il mosaico antico raffigurante la testa di Medusa.

Ma quanto costa la lussuosa villa di Sophia Loren a Roma? Pare che la villa sia in vendita o sia stata già venduta alla cifra di 19 milioni di euro.