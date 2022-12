Cucinare i totani in questo modo non è mai stato così semplice e stuzzicante

In cucina con il pesce bisogna avere molta creatività ed inventiva. Con queste due ricette potreste sorprendere chiunque, perché sono semplici e utilizzano un ingrediente molto amato.

Quando si ha voglia di cucinare il pesce, alcune volte non si ha la più pallida idea di cosa fare. In realtà è molto semplice, più di quanto si pensi. Non è vero che cucinare il pesce è più complicato della carne, ha anche lui le sue facilità. Infatti può essere fatto al forno, fritto o in padella. In particolare, oggi vedremo alcune ricette gustose su come fare i totani, sia al forno che con altre preparazioni.

Ingredienti

Questa che vedremo è una ricetta molto semplice, che possiamo utilizzare anche come antipasto. Ci occorrono:

1 kg di calamari;

2 cucchiai di semola;

1 cucchiaio di pangrattato;

q.b. di sale, buccia di un limone, olio EVO.

In sostanza si tratta semplicemente di impanare i calamari e metterli in cottura al forno, così risulteranno anche più leggeri e dietetici. Ricordiamoci che, in una dieta, il fritto andrebbe ridotto al minimo. Potremmo consumarlo una volta a settimana, senza esagerare.

Cucinare i totani in questo modo sarà un’ottima idea per una cena a base di pesce

Prendiamo i calamari e iniziamo a pulirli. Li andremo a tagliare ad anelli. Quando avremo finito, prendiamo una ciotola e mettiamoli all’interno. Aggiungiamo la semola, il pangrattato e il sale. Aggiungiamo anche la buccia di limone. Adesso prendiamo una teglia e rivestiamola con carta da forno. Mettiamo un po’ di olio sul fondo e poggiamo, in modo largo, tutti i totani. Cuciniamo ad una temperatura di 180 gradi per 20 minuti circa. Serviamo caldi e possiamo mettere a fianco il limone che abbiamo grattugiato, in modo che chi preferisce lo spruzzerà sopra per rendere il pesce leggermente più aspro.

Calamari con olive e pomodorini

Se invece volessimo optare per una ricetta fatta in padella, anche questa è super semplice e si può proporre per una cena a base di pesce. Gli ingredienti sono:

500 g di calamari;

10 pomodorini rossi e gialli;

2 cucchiai di olive nere;

1 cucchiaino di capperi sotto sale;

1 spicchio di aglio;

q.b. di prezzemolo, sale, vino bianco, pepe e olio EVO.

I calamari che andremo sempre a pulire e tagliare, li mettiamo da parte. Ci dedichiamo al sughetto. Prepariamo tutti gli ingredienti, andando a lavare i capperi e tagliando i pomodorini e le olive. Preferibilmente prendiamo le olive già denocciolate, così che il lavoro risulterà più semplice e veloce. A questo punto recuperiamo una padella antiaderente, all’interno della quale andremo a mettere l’olio con l’aglio e il prezzemolo. Non appena l’olio sarà caldo buttiamo giù i pomodorini. Lasciamo quindi cucinare per circa 5 minuti così da formare il sugo.

Successivamente aggiungiamo anche i capperi e le olive. Passati circa 10 minuti, se necessario, aggiungiamo un mezzo bicchiere di acqua e andiamo a mettere il pesce. Sfumiamo con il vino bianco per dare più sapore. Non appena sarà evaporato aggiustiamo di sale e pepe. Se si vuole si può aggiungere altro prezzemolo tritato. Si spegnerà il fuoco non appena verrà fuori una cremina densa e succosa. Cucinare i totani in questo modo sorprenderà chiunque.