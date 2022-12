Che dolci potremmo preparare con la frutta di stagione di dicembre

I dolci sono una passione e proprio per questo potremmo abbinarli ad alcuni frutti di dicembre. Così non avremo solo un carico di bontà ma anche energia e benefici. Ma quali ricette potremmo fare? Eccone alcune, adatte anche ad un’idea di compleanno.

Solitamente si consiglia sempre di consumare la frutta e verdura di stagione. Questo perché, nel proprio periodo, i frutti e gli ortaggi presenterebbero delle qualità ottimali rispetto ad altri periodi in cui si consumano. È un fatto molto curioso come, con la frutta, possiamo creare delle ricette davvero buone e allo stesso tempo che facciano bene alla salute. Proprio per questo motivo, andiamo a vedere qualche idea di torta.

Ingredienti per la torta con i cachi

Per uno stampo da circa 22 cm ci serviranno:

3 uova;

150 g di zucchero;

4 cachi maturi;

q.b. di cardamomo;

75 g di burro;

85 g di cioccolato fondente;

175 g di farina;

una bustina di lievito.

Che dolci potremmo preparare con la frutta di stagione da consumare a colazione

Per la scelta dei cachi sarebbe meglio prendere quelli che sono già abbastanza maturi. Dunque, li laviamo, li sbucciamo e li tagliamo all’interno di una ciotola. Prendiamo un frullatore ad immersione e andiamo a frullare i cachi. Ciò che ci dovrà uscire sarà un composto liscio ed omogeneo. In una ciotola a parte andiamo a inserire le uova con lo zucchero. Con le fruste elettriche li andiamo poi a montare. Continuiamo fino a quando il composto non sarà spumoso.

A questo punto possiamo aggiungere la polpa dei cachi frullati, il cardamomo e il burro fuso. Diamo una mescolata. Successivamente aggiungiamo il lievito e la farina setacciati. Mescoliamo e sarà pronto. Foderiamo una teglia e mettiamovi l’impasto. Dovrà cucinare per circa 40 minuti a 180 gradi.

Copertura al cioccolato

Nel frattempo che la torta si cucina in forno, andiamo a creare la copertura al cioccolato. In un pentolino, a bagnomaria, andiamo a sciogliere il cioccolato fondente. Quando la torta sarà pronta, facciamola raffreddare. Non appena sarà fredda, andiamo quindi a ricoprire la superficie di cioccolata. Pian piano poi si andrà a indurire.

Torta all’arancia

Per un’idea invece ancora più semplice e veloce potremmo preparare la torta all’arancia, per una ricarica di vitamina C. Gli ingredienti sono:

80 g di burro;

3 uova;

180 g di spremuta di arancia;

10 g di lievito;

270 g di farina;

125 g di zucchero;

2 bucce di arancia.

Iniziamo con il creare il succo di arancia, andandole a spremere. Prima però grattiamo la buccia e mettiamola in una ciotolina a parte. Adesso possiamo preoccuparci dell’impasto. Andiamo a sbattere le uova, con le fruste elettriche, insieme allo zucchero e al burro tagliato a pezzetti. Continuiamo fino a quando il composto non sarà bello spumoso e chiaro. Aggiungiamo la scorza di arancia e poi, a mano a mano, la farina e il lievito. Mescoliamo fino a quando non sarà tutto omogeneo.

A questo punto possiamo unire anche il succo di arancia che abbiamo preparato precedentemente. Lavoriamo per altri 5 minuti. Spegniamo le fruste e possiamo infornare il nostro dolce. Prepariamo una teglia con carta da forno oppure burro e farina. Inforniamo a 170 gradi per circa 35 minuti. Quando la nostra torta sarà pronta potremmo dare una spolverata di zucchero a velo oppure lasciarla così. Ecco che dolci potremmo preparare con la frutta di stagione, un’ottima idea per uno spuntino veloce.