È questa l’ora migliore per partire con l’aereo e questa, invece, quella giusta per prenotarlo

C’è un’ora precisa che, in base alle statistiche, è consigliata per decollare con l’aereo ed è questa. E dovremmo prenotarlo, a casa, in questi giorno e ora.

Si avvicina il Natale e in tanti italiani si staranno dando da fare, in questi giorni, per prenotare una vacanza durante il ponte natalizio. C’è chi tornerà a casa, dai parenti, per riabbracciarli dopo tanti mesi. E chi, invece, si starà organizzando per passare qualche giorno in montagna, dove sciare a più non posso.

In molti si sposteranno con la macchina, anche se partire presto fa correre il rischio di trovare il vetro ghiacciato. Problema, però, che si può risolvere con un trucco geniale. Insieme a queste persone, ci sarà anche chi prenderà l’aereo per volare verso qualche meta calda.

C’è un motivo preciso per il quale dovremmo volare con un aereo a questa precisa ora

Insomma, crisi o non crisi, gli italiani difficilmente rinunciano a fare qualche giorno di vacanza, durante il ponte natalizio. Magari, diretti in una Regione dove si spende poco. Anche se i prezzi, in generale, saranno un poco più alti, come avviene durante il mese di agosto. Eppure, ci sono dei modi per risparmiare, come vedremo, quando si prenotano dei voli aerei.

Il terrore, però, per tanti, non è solo quello di quanto potrà costarci il biglietto per volare. La vera paura è che, per qualche sciopero, saremmo costretti a non partire. O a farlo perdendo dei giorni di vacanza. Purtroppo, ogni anno si leggono di questi disagi e, quindi, il timore è più che giustificato. Esiste, allora un modo per essere sicuri di partire? In realtà, no, ma è questa l’ora migliore per partire con l’aereo e diminuire le probabilità di restare a terra.

Prenotare un aereo a quest’ora non è casuale e dovremmo stare attenti a farlo

Ebbene, qual è l’ora migliore per partire con l’aereo? Statistiche alla mano, dovremmo cercare di decollare entro le ore 15 locali. Superato questo orario, infatti, aumenterebbe il rischio temuto delle cancellazioni o dei forti ritardi. Addirittura, questo rischio riguarderebbe, statistiche alla mano, 1 aereo su 2 dopo le ore 15 locali.

Ecco perché, quando prenotiamo un aereo, dovremmo sempre cercare di partire entro quest’ora per ridurre i rischi di restare a terra. Discorso diverso, invece, riguarda l’ora migliore per prenotare, da casa, un volo. Tutti, infatti, vorremmo pagare meno i biglietti aerei, sperando di azzeccare la tariffa conveniente. Del resto, le offerte cambiano continuamente e uno dovrebbe stare sempre incollato al pc.

È questa l’ora migliore per partire con l’aereo ed è diversa da quella per prenotare il biglietto da casa

Dopo che, per molto tempo, si riteneva che fosse il martedì il giorno migliore per andare online e comprare un biglietto, ora si è cambiata idea. Individuando nella domenica il giorno in cui si avrebbero più possibilità di acquistare biglietti low cost. E senza affidarsi al last minute, come fa qualcuno erroneamente.

L’ideale sarebbe prenotare il volo con tre settimane di anticipo. In pratica, domani, domenica 4 dicembre, dovremmo prenotare i biglietti per il 25 dicembre. Anche se a Natale i prezzi sono destinati ad essere ugualmente alti. Ebbene, non solo alla domenica, ma a un’ora precisa dovremmo fare click su “compra”. E la sveglia è purtroppo molto presto. Tra le 5 e le 6 del mattino. Mai, invece, farlo tra le 19 e le 22. Insomma, pur di pagare meno, dovremmo fare un piccolo sacrificio. Sperando, ne valga la pena.