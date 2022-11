Come fare i cestini di formaggio e idee su cosa metterci dentro

Quando abbiamo invitati a pranzo o cena vorremmo sempre fare una bella figura. Ovviamente ci mettiamo ai fornelli per preparare delle deliziose ricette per gli invitati. Per fare un pranzo completo si parte dall’antipasto. Qui possiamo sbizzarrirci come più preferiamo, facendo uscire fuori anche il nostro lato artistico. Oggi, rimanendo in tema di aperitivo, vedremo come preparare dei deliziosi cestini fatti di formaggio e che cosa si può abbinare.

Ingredienti

Per fare circa 4 cestini c’è bisogno di:

120 g di parmigiano;

80 g di rucola;

60 g di salmone;

1 limone;

b. di sale, pepe e olio.

Come fare i cestini di formaggio e ricette sul ripieno

Ci servirà una padella antiaderente, all’interno della quale metteremo il formaggio. Cuociamo a fiamma bassa. Se si formeranno dei buchetti allora prendiamo altro formaggio per tappare il buco. Con una paletta prendiamo la crosta di formaggio che si sta creando e lo stendiamo subito su un bicchiere o ciotola, in modo che prenda la sua forma. Quando si inizierà a solidificare allora lo giriamo e sarà pronto. Questo procedimento lo rifacciamo per gli altri cestini. Dunque i 120 g di formaggio li andiamo a dividere per 4, in modo da fare delle dosi precise.

Come riempire i cestini

In questo caso vediamo una ricetta molto semplice, fresca e veloce a base di pesce. Infatti basterà solo lavare la rucola, tagliare a strisce il salmone e metterli all’interno del cestino. Spremiamo sopra un limone e aggiustiamo di sale, pepe e olio. E saranno pronti. Ma non è l’unico modo per riempirli, vediamo altre idee.

Salsa cocktail

All’interno dei cestini potremmo mettere la salsa cocktail. Come ingredienti ci servono:

250 g di maionese;

5 g di salsa worcestershire;

10 g di senape delicata;

10 g di cognac;

120 g di ketchup.

Alla maionese aggiungiamo il ketchup e giriamo finché non si saranno ben mescolati. Successivamente mettiamo la senape. Mettiamo la salsa worcestershire e il cognac. Mescoliamo il tutto e la salsa cocktail sarà pronta. Possiamo piastrare un po’ di gamberetti oppure metterli a crudo. Questa è un’altra idea a base di pesce.

Cestini di formaggio con carne

Se invece vogliamo riempirli a base di carne, possiamo mantenerci sul fresco utilizzando un po’ di bresaola affiancata da formaggio spalmabile alle erbe cipolline. Oppure potremmo cucinare la salsiccia in diversi modi, tagliarla a pezzettini e unirla all’interno con un po’ di patate. Un’altra idea sarebbe quella di fare un’insalata di pomodori. Potremmo utilizzare:

pomodori;

cipolla rossa;

olive taggiasche;

peperoncino.

Tagliamo tutti questi ingredienti e li mettiamo all’interno del cestino. C’è anche chi prepara un ottimo risotto e lo versa all’interno come guarnizione del piatto. In realtà si potrebbe utilizzare anche il pecorino anziché il parmigiano. In questo caso potremmo utilizzare il cestino per la carbonara. Con il calore si scioglierà la crosta di formaggio e darà ancora di più un sapore unico al nostro piatto. Dunque tutte queste sarebbero alcune idee su come fare i cestini di formaggio e soprattutto cosa abbinare al loro interno. Sicuramente gli invitati rimarranno sorpresi.