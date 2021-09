Finalmente la nostra cucina potrà brillare in soli 5 minuti. Non solo il piano cottura ma anche la cappa e il forno saranno puliti e splendenti in un batter d’occhio.

Si potrà così dire basta anche a sprechi di denaro e perdite di tempo per acquistare prodotti specifici e soluzioni chimiche contro lo sporco. Un solo ingrediente ci aiuterà nell’impresa e garantirà ottimi risultati.

Dunque, questa sera, cercheremo di capire come avere la cucina splendente in 5 minuti con 1 metodo che sta spopolando grazie a questo ingrediente conosciutissimo.

Consigli utili

La cucina fa parte degli ambienti più vissuti della casa. Un luogo dove gli alimenti s’incontrano e quotidianamente danno vita a piatti eccezionali. Impossibile non sporcare il piano cottura o i vari elettrodomestici.

Dunque, a fine pranzo o a fine cena ci sarà bisogno di una pulizia profonda e certosina di ogni angolo della cucina.

Avevamo già parlato in precedenza di diversi trucchetti facili e veloci per facilitare le pulizie domestiche. Come i 5 trucchetti geniali e veloci per un forno sempre pulito, scrostato e profumatissimo in 5 minuti.

Oppure di come sbiancare il bucato e gli strofinacci da cucina senza candeggina e in pochi minuti con questi 4 trucchetti facili e infallibili.

Il web è sempre ricco di tantissimi suggerimenti, trucchi e segreti che promettono di risolvere quelle piccole problematiche quotidiane.

Molti sono anche gli escamotage che si possono scovare per le pulizie casalinghe.

Tra gli ingredienti più utilizzati, il mondo del web premia il sapone di Marsiglia. Il famoso sapone naturale prodotto con oli vegetali nella zona attorno a Marsiglia, in Francia, da oltre 600 anni.

Quest’ingrediente è un vero portento per la pulizia profonda di moltissime superfici.

Inoltre, sarà possibile sfruttare la sua forza pulente per far luccicare l’intera cucina in pochissimo tempo.

Basterà creare uno sgrassatore multiuso che potrà essere utilizzato su tutte le superfici e gli elettrodomestici, giacché parliamo comunque di un prodotto naturale che, se usato in modo corretto, non danneggerà nessun oggetto o piano di lavoro.

Occorrente

750 ml di acqua, meglio usare un’acqua demineralizzata o distillata;

3 cucchiai di sapone di Marsiglia, possibilmente in scaglie;

1 flacone spray.

Per creare il nostro sgrassatore, bisognerà far scaldare l’acqua in un pentolino. Poi, prendere le scaglie di sapone di Marsiglia e farle sciogliere nell’acqua calda.

Spegnere il fuoco e mescolare con cura. Una volta raffreddato, trasferire il prodotto nel contenitore spray.

In questo modo, la miscela sarà sempre pronta all’uso.