Negli ultimi giorni, più volte su queste pagine abbiamo spiegato che il rialzo in corso andava monitorato day by day perchè non era convincente. Il puzzle avrebbe dovuto avere ulteriori conferme dalla chiusura di contrattazione del giorno 1 ottobre. Cosa è successo frattanto?

Oggi c’è stato un brutto segnale sui grafici. Torna il ribasso sui mercati ed ora si potrebbe andare a segnare nuovi minimi rispetto alla scorsa settimana.

Come regolarsi da ora in poi? Quale strategia di investimento mettere in campo?

Procediamo per gradi.

Alle ore 21:23 della giornata di contrattazione del 28 settembre, abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.280

Eurostoxx Future

4.054

Ftse Mib Future

25.350

S&P 500 Index

4.372,42.

Torna in campo la tendenza ribassista in un momento dove da settimane la nostra previsione annuale ha girato al ribasso

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 24 settembre.



Si riallinea la previsione annuale alla tendenza in corso e ora, se domani non cambierà subito qualcosa, c’è il rischio di assistere ad un forte ribasso.

Torna il ribasso sui mercati ed ora si potrebbe andare a segnare nuovi minimi rispetto alla scorsa settimana

Dax Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.608.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.162.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.458.

Quale operatività di trading mantenere per mercoledì?

Aprire short in ottica multidays. Sono possibili da questo momento in poi accelerazioni al ribasso. Come potrebbe presentarsi la giornata di contrattazione di domani? Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.

Si procederà per step.