Uno dei simboli più rappresentativi dell’autunno è la castagna. I dolcissimi e saporitissimi frutti del castagno si raccolgono da metà ottobre a fine novembre, anche se ci possono essere delle differenze a seconda della regione. Di castagne ne esistono tantissime e in Italia sono molte quelle con certificazione DOP o IGP. Ricordiamo il Marrone del Mugello IGP, il Marrone della Val di Susa IGP, il Marrone di Caprese Michelangelo DOP, il Marrone di Castel del Rio IGP, il Marrone di Combal IGP, il Marrone di Roccadaspide IGP, il Marrone di San Zeno DOP e il Marrone di Montenera IGP.

Tanti modi per utilizzarle in cucina

Le castagne possono essere utilizzate in cucina in tantissimi modi. Bollite, arrostite in padella, al forno, come purea, all’interno di zuppe e minestre oppure come farina.

Ma in molti commettono questi errori quando sbucciano le castagne, vediamo quali sono e diamo qualche suggerimento in base al tipo di cottura utilizzato.

Se vogliamo lessare le castagne possiamo utilizzare un rapido trucchetto per facilitare la rimozione della pellicina. Prima di metterle in pentola, lasciamole due o tre ore ammollo in una bacinella con acqua tiepida. Successivamente cuociamo le castagne e togliamo la buccia. Questo metodo è valido se vogliamo preparare castagne lesse, non se vogliamo utilizzare altri metodi di cottura, comprese le castagne bollite. Il trucco in questo caso è di aggiungere un cucchiaio di olio all’acqua che bolle. Dopo circa 40-45 minuti avremo castagne perfettamente cotte e facilissime da sbucciare.

Come sbucciare velocemente le castagne arrosto e quelle crude

Per sbucciare velocemente le castagne arrosto, cotte al forno o in padella, dobbiamo sfruttare l’umidità. Facciamo attenzione e non dimentichiamoci di inciderle orizzontalmente prima di cuocerle. Quando sono pronte avvolgiamole ancora calde in un canovaccio e lasciamole raffreddare. Il vapore ci faciliterà l’operazione di sbucciatura.

Quando parliamo di castagne crude dobbiamo essere consapevoli che sbucciarle e togliere la pellicina non sarà semplice. Può tuttavia tornare utile conoscere qualche trucco nel caso dovessimo utilizzarle per zuppe e minestre. Per prima cosa eliminiamo la buccia con un coltello e poi immergiamole per 5 minuti in acqua molto calda, preferibilmente del bollitore. In questo modo la pellicina verrà via facilmente.

In molti commettono questi errori quando sbucciano le castagne

Il primo errore che molti commettono è quello di non incidere la buccia. Quando si cucinano le castagne arrosto, la parte esterna va incisa orizzontalmente con il coltello. Questo faciliterà la rimozione della buccia una volta cotte. Un altro errore da evitare è sbucciare le castagne quando sono fredde.

Se invece parliamo di castagne crude, come abbiamo visto, togliere la pellicina sarà difficile. Quindi sarebbe meglio lessarle prima. Ad ogni modo, non commettiamo l’errore di stracuocerle perché sarà altrettanto difficile sbucciarle senza romperle.

Approfondimento

