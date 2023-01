Cucina e risparmio, con meno di 10 € prepari una cena completa per 4 persone

Non ci crederai mai puoi preparare una cena completa con una spesa irrisoria.

Tempi bui per le tasche degli italiani che ormai, mese dopo mese, da ormai più tempo di quel sperassero, vedono aumentare il costo di tutto. I rincari sul costo della vita, pertanto, ci impediscono di affrontare con la stessa leggerezza di qualche tempo fa anche i più semplici piaceri. Forse te ne sarai accorto, ma una cena fuori ormai difficilmente viene a costare meno di 50 euro.

E per la spesa a casa? Stessa musica, ormai anche gli alimenti che ogni giorno utilizziamo in casa sono stati intaccati dai rincari. Questo però non vuol dire che non si possano abbinare cucina e risparmio, con meno di 10 €, infatti, puoi ricavare un’ottima cena per addirittura 4 persone. Vediamo come.

Uso intelligente degli ingredienti

Quello che serve per ottenere grandi risultati in cucina è la semplicità che ruota attorno alla qualità degli ingredienti. Infatti non servono aragoste e caviale per una cena di tutto rispetto. Partiamo ad esempio dagli antipasti dove con qualche fetta di pane possiamo realizzare un ottimo piatto sfizioso. Prendiamo 2 fette di pane ai cereali a persona, quantificabili in circa 10 centesimi a testa, e ricaviamone dei bastoncini di 1 centimetro di spessore. Trasferiamo i bastoncini ottenuti in una ciotola e spolveriamo con paprika, sale, a piacere aglio in polvere e un giro di olio per poi mescolare bene il tutto. Posizioniamo i bastoncini in teglia e mettiamo in forno a 200° per 10 minuti e sforniamo. Serviamo i bastoncini con dell’hummus di ceci. Ecco che con pochi spiccioli abbiamo realizzato un buon antipasto. Alternativa interessante con il pane è la pappa al pomodoro.

Primi caldi

Per il primo è una buona idea continuare a munirsi di legumi come ceci, fagioli (magari da unire a cozze e pecorino) roveja e lenticchie. Questi consentono non solo di ricorrere alle zuppe, calde e avvolgenti, ma anche alla pasta. Che sia pasta e lenticchie, ceci, fagioli, il vantaggio di questi alimenti è quello di costare poco ed essere ottimi. Basterà insaporirli sapientemente magari con rosmarino, salvia, alloro, bacche di pepe diverso, o cuocerle con brodi particolari. Insomma diamo sfogo alla fantasia per rendere ancor più buono questo ingrediente. Per 4 persone saranno sufficienti circa 150 g di legumi che, in base al tipo e alla qualità, costano circa 1,50 euro.

Se tuttavia non siamo amanti dei legumi ricordiamo sempre l’esistenza di esempi assoluti di bontà nelle cose semplici come la pasta aglio, olio e peperoncino.

Cucina e risparmio, con meno di 10 € sbalordisci tutti

Sui secondi di carne possiamo scegliere tagli meno pregiati ma che, sia in termini nutritivi sia in termini di gusto, nulla hanno da invidiare a quelli più noti. Il fegato, per citarne uno, è una carne ricca e sostanziosa, poco grassa e veloce da cucinare. Prova un fegato alla veneziana con cipolle appena scottato in padella e sfumato con del Marsala, i tuoi ospiti rimarranno a bocca aperta.

Chiudiamo con il dolce dove puntiamo ancora sulla semplicità con la quale non si sbaglia mai. Pertanto la soluzione facile e a buon mercato per chiudere il pasto è un’ottima pannacotta da servire con caramello, o con mousse di frutta come ad esempio cachi o marmellate d’arancia.