Paura di truffe e di trovarti improvvisamente il conto svuotato? Tieni sotto controllo i soldi così

Sempre più persone subiscono qualche frode da parte di malintenzionati e si trovano con soldi in meno sul conto. Talvolta invece pur non avendo subito alcun imbroglio, si vive col timore che possa accadere e di non accorgersene.

Ebbene, sia che si tratti di un conto alle Poste o in banca, converrà adottare alcune precauzioni. Tanti sono i raggiri messi a segno per derubarci, spesso mirando direttamente ai conti. Cattive intenzioni facilitate dalla tecnologia e che si servono tanto di email, il cosiddetto phishing, o di sms e telefonate rispettivamente nello smishing e nel vishing. Diverse le tecniche per estorcere dati sensibili utili per avere accesso ai denaro altrui.

Negli ultimi tempi è molto utilizzato uno stratagemma che si serve di sms e telefonata insieme. Si comunica attraverso ambedue i mezzi un accesso estraneo al conto fingendosi la banca del malcapitato. Si chiederà poi a quest’ultimo, ormai allarmato, di inserire e modificare i propri dati, quale la password: morale della favola se ne impossessarono dei malfattori.Ricordiamoci che non ci verranno mai chiesti determinati dati e pin. Per non cadere nel tranello ed avere la certezza che i soldi siano al sicuro possiamo poi adottare qualche strategia.

Addio paura di truffe e di trovarti improvvisamente il conto svuotato

Oggi giorno per avere aggiornamenti costanti circa i movimenti e il saldo delle carte possiamo usufruire di pratiche app sul telefono.Uno strumento che consente di autorizzare le operazioni quali gli acquisti online. I dettagli specifici variano da banca a banca, ma in linea di massima si riceverà una notifica dall’app per dare il consenso. Lo si potrà accordare tramite un codice mobile personale o tramite fingerprint o Face ID, ossia l’impronta digitale e il riconoscimento facciale. Laddove ovviamente il dispositivo li supporti. Quanti hanno la postepay o il bancoposta, si potranno servire del codice PosteID. Così come per le app di home banking, anche in questo caso si dovrà impostare accedendo all’app. Si riceverà un codice di sicurezza sul numero registrato che ci farà proseguire nell’operazione. Se non disponessimo di un’app, solitamente vi è anche la possibilità di ricevere dei codici di sicurezza tramite sms.

Quali astuzie applicare per difendersi

Oltre al codice per approvare le operazioni, sarà bene avere l’accortezza di tenere sotto occhio l’ammontare dei propri soldi. Per farlo possiamo fare il saldo quando preleviamo dal bancomat ma ancor più comodamente controllare dal telefono. Sarà sufficiente accedere all’app.Inoltre converrà attivare le notifiche alert dell’app. Le riceveremo comodamente sul cellulare dall’app e ci segnaleranno qualunque movimento, sia entrate che uscite. In questo modo sapremo seduta stante se dovesse esserci qualcosa di strano e non autorizzato da noi. Per attivare le notifiche dobbiamo accedere all’app della nostra carta preinstallata secondo le normali procedure. Dopo di che, seppure la procedura può variare da istituto a istituto, generalmente bisogna andare nelle impostazioni del proprio profilo. Si selezioneranno le notifiche e si potrà scegliere tra le varie opzioni per quali operazioni riceverle.

In alternativa si potrà accedere all’area personale online delle Poste o della banca di riferimento e attivare gli avvisi tramite sms. Ovviamente dovremo aver registrato il nostro numero telefonico. Ogni sms però avrà un costo.

Dunque se hai paura di truffe e di trovarti improvvisamente il conto svuotato sarà meglio adottare questi stratagemmi per sapere sempre cosa sta succedendo.