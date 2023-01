Questa è senz’altro la ricetta migliore per la perfetta pasta aglio, olio e peperoncino super cremosa

I classici della cucina italiana sono sempre una garanzia in termini di sapore e di gusto. Impossibile non citare a tal proposito gli intramontabili primi piatti della cucina romana come la carbonara, la gricia, la cacio e pepe o l’amatriciana. Tuttavia non sono sempre necessari tanti grassi per ottenere un buon piatto di pasta, com’è solito nei piatti appena citati. Infatti è possibile mangiare davvero bene anche con ingredienti più magri, come nel caso del pesce, o più umili. Sotto questo punto di vista, nulla batte in termini di costi e gusto la mitica pasta aglio, olio e peperoncino.

Originariamente nota come pasta Borbonese, condita con abbondante prezzemolo, oggi la pasta aglio, olio e peperoncino non prevede altri ingredienti se non quelli che porta nel nome. Vediamo allora come ottenere il risultato migliore.

Questa è senz’altro la ricetta migliore per il primo piatto che fa impazzire tutti

In seguito sveleremo tutti i trucchi e i segreti per ottenere una perfetta pasta aglio olio e peperoncino. Prima di tutto la scelta degli ingredienti. non tutto l’olio, non tutto il peperoncino e non tutto l’aglio sono la stessa cosa e pertanto è opportuno conoscerne i sapori. Ad esempio l’aglio rosa di Sulmona, così come l’aglione di Pienza hanno un sapore delicato rispetto all’aglio classico. Allo stesso modo i peperoncini possono variare in termini di piccantezza o dolcezza e, pertanto, prima di aggiungerli in padella dovremo vagliarne l’intensità.

Ultimo, ma non certo per importanza, è l’olio che deve essere sufficientemente robusto per dare corpo a tutta la pasta. Pertanto se ne consiglia uno di origini umbre, toscane o liguri.

Fatto questa panoramica sulla scelta degli ingredienti vediamo come prepararla.

Trucchi del mestiere

Mettiamo a scaldare in padella nell’olio con dei gambi di prezzemolo, che daranno un ottimo profumo vegetale. Nel frattempo prendiamo uno spicchio di aglio, tagliamolo a metà e priviamolo del piccolo germe interno, detto anima, di colore verde. In questo modo eviteremo aglio indigesto e alito cattivo.

Tritiamo metà spicchio di aglio molto finemente, quasi a ridurlo in crema, ed aggiungiamolo in padella a fiamma molto bassa. A questo punto uniremo anche il peperoncino tagliato a rondelle sempre a fiamma bassa. Se il peperoncino dovesse essere troppo piccante possiamo eliminare i semi che sono quelli che contengono la maggior parte di capsaicina, la molecola che conferisce la sensazione piccante.

Ora, mettiamo a bollire la pasta per metà del suo tempo di cottura e una volta giunti a questo punto, scoliamola in padella. Questa tecnica, detta risottatura, risulta eccellente perché sfrutta l’amido naturalmente l’amido contenuto nella pasta rendendola incredibilmente cremosa.

Una volta scolata la pasta in padella, dunque, alziamo la fiamma e portiamo a cottura aggiungendo gradualmente acqua di cottura.

Al termine la pasta sarà cremosa, lucida e ricca di sapore. Questa è senz’altro la ricetta migliore per questo intramontabile primo piatto.