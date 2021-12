Il segreto per avere un’alimentazione sana ed equilibrata è seguire la stagionalità dei prodotti che Madre Natura offre. In questo modo porteremo sulla tavola prodotti freschi e sicuri in grado di assicurarci i micro e macro nutrienti di cui ha bisogno il nostro organismo. Infatti acquistando i prodotti tipici di questo periodo potremo aiutare il nostro corpo a contrastare notevoli disturbi pericolosi per la nostra salute. Ad esempio per pulire il fegato e limitare i danni del colesterolo alto ecco questo frutto invernale tutto da bere. Invece crudo o cotto quest’ortaggio invernale aiuta a combattere la solita stanchezza e i frequenti dolori alle ossa. Ciò soprattutto grazie al suo contenuto di vitamina K, C, fibre e calcio. Si tratta in particolare del kale, un ortaggio appartenente alla famiglia delle Brassicacee o Crucifere, ovvero la stessa dei broccoli, cavoli e verze.

Ne esistono diverse varietà ma quelle più comuni sono il cavolo nero toscano, il red russian kale e il cavolo riccio. Il cavolo nero o toscano ha foglie increspate di colore verde scuro-violacee ed ha un sapore dolce leggermente pungente. Il cavolo red russian, varietà russa ha le foglie verdi bluastro e ha un sapore più dolce e le foglie più tenere. Invece il cavolo riccio ha le foglie frastagliate e grandi di un colore che varia dal verde pallido al verde scuro.

Secondo alcuni studi il cavolo riccio e il cavolo red russian, da crudi, sono un’ottima fonte di vitamina C, superiore anche all’arancia. Inoltre il consumo a crudo fornisce all’organismo una buona dose di quercetina e di antocianine. Ma la vitamina che più caratterizza questo tipo di ortaggio è la vitamina K.

In particolare, una porzione di kale copre 5 volte il fabbisogno giornaliero di questa vitamina. Questa vitamina è fondamentale per l’organismo in quanto aiuta a rafforzare la struttura dello scheletro. Infatti, oltre ad avere un ruolo fondamentale nella coagulazione del sangue, questa vitamina assicura la funzionalità delle proteine che mantengono in forma le ossa. La vitamina K è molto importante per la produzione della proteina osteocalcina che costituisce parte dell’osso ed è necessaria per la sua mineralizzazione. Un buon apporto di vitamina K, insieme al calcio e alla vitamina D, possono allontanare i rischi dell’osteoporosi e dei dolori articolari. A tal proposito è questo il segreto per poter prevenire e combattere i dolori alle ossa e l’osteoporosi.

Come utilizzarlo per non perdere tutti i suoi benefici

Per non perdere tutti i suoi benefici potremmo utilizzarlo in cucina come contorno saltato in padella o come condimento per la pasta.

In particolare, invece del classico pesto al basilico, potremmo preparare uno squisito pesto di kale. Basteranno 60 gr di foglie di cavolo riccio, 90 gr di olio evo, qualche gheriglio di noci e un mixer. Mettiamo tutto insieme nel boccale del mixer e frulliamo, appena si sarà formato un composto omogeneo aggiungiamo 2/3 cucchiai di parmigiano, sale q.b. e amalgamiamo il tutto. A questo punto non rimane che condire la nostra pasta.

