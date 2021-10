Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e un po’ di esercizio fisico sono le prime regole per una vita lunga e serena. In particolare grazie ai micro e macronutrienti contenuti negli alimenti si apportano al nostro organismo notevoli effetti benefici e si contrastano patologie anche gravi. Ad esempio, pochi mangiano questo pesce ricchissimo di vitamina D e fonte universale di lunga vita. Infatti è questo il segreto per poter prevenire e combattere i dolori alle ossa e l’osteoporosi. Ovvero integrare l’alimentazione con cibi ricchi di vitamine e di sali minerali che contribuiscono a rafforzare la nostra struttura ossea. A tavola, pertanto, possiamo combattere un grande nemico del nostro benessere, la tanto temuta e sempre più diffusa osteoporosi.



Nel nostro Paese si stimano circa 5 milioni di persone colpite da questa malattia, soprattutto le donne in post-menopausa. L’osteoporosi è una malattia cronica, caratterizzata dal deterioramento della struttura ossea e dalla riduzione della resistenza al carico con il conseguente rischio di fratture. Fattori di rischio importanti dell’osteoporosi, oltre a quelli genetici, sono quelli modificabili ambientali, ovvero legati all’alimentazione e allo stile di vita. Pertanto per proteggere la salute delle nostre ossa è fondamentale seguire uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata.

Questo significa salvaguardare la salute delle ossa, cosa che è possibile seguendo piccole e preziose regole a partire dalla tavola. Proprio come illustrato nell’opuscolo messo a disposizione dal Ministero della Salute.

In particolare, sarà necessario inserire nella nostra dieta quotidiana alimenti in grado di fornire un buon apporto di calcio. Quest’ultimo, infatti, è un micronutriente fondamentale nella fase della crescita perché aiuta a costruire le ossa e anche durante la vita perché può prevenire l’osteoporosi.

Quindi diventano, a tal fine, fondamentali prodotti come il latte e altri prodotti caseari, le verdure verdi come i broccoli, i carciofi, gli spinaci. Nonché la frutta secca come le mandorle, le noci, i pistacchi e le nocciole. E ancora i legumi, il pesce, in particolare il pesce azzurro, i calamari e i polpi.

Inoltre si può iniziare la giornata con una nutriente spremuta d’arancia che oltre ad essere ricca di vitamina C, apporta calcio, potassio e beta-carotene.

Infine, oltre all’introduzione di questi alimenti importanti per il benessere delle ossa, ricchi di calcio, è fondamentale anche la vitamina D. Quest’ultima, in particolare, oltre ad essere introdotta nel nostro organismo mediante l’esposizione al sole, può integrarsi mediante determinati alimenti, soprattutto in inverno. Ad esempio potremo fare un pieno di vitamina D con questo contorno tipicamente autunnale contro i dolori articolari. I

Il benessere comincia dalla tavola, con una dieta corretta e uno stile di vita sano quindi potremo ridurre significativamente i rischi di questa malattia invalidante.

