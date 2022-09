Crêpes soffici senza burro né uova per mantenere la linea ma anche il gusto

La tradizione culinaria francese è tanto ricca quanto ricercata. I piatti salati possono piacere o meno, ma è innegabile che la cucina sia all’altezza della raffinatezza che contraddistingue i francesi. Quando si pensa alla Francia, torna in mente il vino, la baguette, i macarons e poi Parigi, l’alta moda e i noti marchi di lusso. Ebbene, anche la cucina si proietta verso la ricerca dell’eleganza. Basti vedere le vetrine delle pâtisseries, mentre si cammina per le vie parigine.

Un dolce tipico che, ormai, è entrato a fare parte della nostra pasticceria è la crêpe. Trattasi di una miscela cucinata in padella, dalla forma di un cerchio e poi chiusa su sé stessa, è un perfetto piatto che si può consumare quando vogliamo. Possiamo inserire di tutto al suo interno. La cioccolata spalmabile, la marmellata, il gelato, la panna montata, la frutta nella versione dolce.

Per quanto riguarda quella salata, possiamo abbinare il formaggio spalmabile, delle verdure e delle proteine. In questo senso, carne rossa, bianca, salumi, insaccati e così via. Quando pensiamo alla crêpe, però, ci torna subito in mente la versione dolce. Famosa è, per esempio, quella alla cioccolata o quella al gelato e panna. Tuttavia, ultimamente quella salata sta proprio spopolando per la sua bontà e perché si presta ad essere un’ideale piatto di portata. Si può consumare, cioè, per cena o per pranzo, al posto della pasta o di qualsiasi altra pietanza. L’unica pecca è la quantità di grassi che potremmo ingerire. Infatti, non solo le uova ma anche il condimento.

Una versione leggera

Eppure, se volessimo una versione leggera, non ci vorrebbe un esperto a prepararla. Ecco come fare delle crêpes soffici senza burro né uova per mantenere la linea. Le crêpes salate saranno buonissime e non ne potremo fare più a meno. Per fare le crêpes occorre:

180 g di farina 00;

300 ml di latte;

50 ml di olio di semi di girasole;

un pizzico di sale.

Gli altri ingredienti

Come si evince, non ci sono le uova, ingrediente principale per la ricetta. Se, comunque, avessimo intenzione di aggiungerle, bisogna sapere come scegliere quelle più fresche. Altrimenti il sapore sarà alterato. Con le dosi sopra indicate potremmo fare circa 8 crêpes. Se volessimo dare un tocco di sapore in più, potremmo aggiungere qualche spezia. Occhio, però, a non esagerare in quanto le spezie saranno inserite anche nel ripieno.

Crêpes soffici senza burro né uova per mantenere la linea ma anche il gusto

Una ricetta sfiziosa e molto gustosa è la crêpe salata con pollo, zucchine e curry. Dopo aver mescolato gli ingredienti che servono per il composto e aver messo a riposare per mezz’ora in frigo, prendiamo una padella antiaderente. Prendiamo un mestolo di miscela e versiamo delicatamente nella padella calda. Lasciamo cucinare da entrambi i lati e non appena saranno pronte mettiamole da parte. In un’altra padella, facciamo il soffritto di cipolla e cuciniamo i bocconcini di pollo. Tagliamo le zucchine a cubetti o rondelle e inseriamo nella stessa padella. Infine, aggiungiamo il curry. Se asciutta, possiamo inserire giusto un po’ di besciamella.

