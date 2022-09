In cucina, la stagionalità è un principio fondamentale che andrebbe sempre seguito. Mangiare prodotti naturali nel loro giusto periodo di maturazione ha vari vantaggi. Anzitutto, ci permette di assaporare prodotti che garantiscono il massimo della loro bontà. Inoltre, ci consente di risparmiare soldi. È un dato di fatto che fragole, ananas, anguria e ciliegie, a Natale costano un patrimonio rispetto ad arance, mandarini, mele e pere. Può essere utile ricordare che la stagionalità non riguarda solamente frutta e verdura ma, qualsiasi tipologia di alimento.

La frutta di stagione di settembre

In questo articolo della nostra Rubrica di Cucina, quest’oggi prepareremo un dolce. Utilizzeremo un frutto tipico di questo periodo. Al mercato, in queste settimane troviamo principalmente pere, prugne, uva, fichi e susine. Inoltre, soprattutto nelle regioni del Sud, si possono fare grandi scorpacciate di fichi d’India. Per il dessert di cui stiamo per spiegare la facile realizzazione utilizzeremo i fichi freschi.

Dolce con fichi freschi e ricotta, facile e senza cottura è pronto in 10 minuti

Vediamo quindi come preparare un fresco dolce al cucchiaio. Perfetto a fine pasto, si tratta di una sorta di crema o mousse. Il procedimento è semplicissimo e molto veloce, anche perché non richiede alcuna cottura.

Ecco la lista degli ingredienti per la nostra mousse di fichi e ricotta

300 g di ricotta fresca;

250 g di polpa di fichi freschi;

250 ml di panna liquida;

80 g di zucchero a velo vanigliato;

1 cucchiaio di miele;

1 manciata di mandorle tagliate a lamelle.

Procedimento

Per prima cosa, versare la ricotta setacciata in un recipiente e lavorarla con una forchetta fino a che diventi cremosa; a questo punto, aggiungere poi lo zucchero a velo e il miele; cominciare quindi a montare il tutto con delle fruste elettriche; a parte, montare la panna fresca liquida a neve. Affinché diventi ferma, ben soda e compatta, deve essere fredda da frigorifero; incorporare la panna montata alla ricotta utilizzando una spatola. Procedere poco per volta ed eseguendo dei movimenti dal basso verso l’alto; a questo punto, il nostro dolce con fichi freschi e ricotta è praticamente pronto.

Dunque, non resta altro da fare che cominciare a servire la mousse. Con un cucchiaio, riempire delle coppe di gelato e guarnire con un paio di fettine sottili di fichi freschi e qualche lamella di mandorle. Per una presentazione elegante e raffinata, l’ideale sarebbe utilizzare una sac a poche.

Ovviamente, è possibile arricchire il composto e guarnire le coppette con qualsiasi prodotto preferito e che la fantasia suggerisce. Ottime potrebbero essere gocce di cioccolato, noci tritate, granella di nocciole.

Questo dolce facile e veloce va gustato ben freddo. Conservarlo quindi in frigorifero fino al momento di servire.

