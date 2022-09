Non solo proteine ma bisognerebbe mangiare così per stare in forma e in salute

Il tema dell’alimentazione è un argomento delicato. Molti potrebbero mangiare male, altri potrebbero seguire diete non proprio consone. Si passerebbe dal consumare pasti abbondanti e ricchi di grassi, al consumare pasti poco bilanciati. Invece, per stare in forma dovremmo mangiare sano e corretto, ossia adottando un regime alimentare che contempli tutti i nutrienti indispensabili per l’organismo. Questi sarebbero non solo proteine ma bisognerebbe mangiare così: integrando anche carboidrati, fibre, vitamine e lipidi. Questi ultimi sono grassi sì, ma definiti “buoni”.

Facendo un esempio, il salmone sarebbe un pesce a discreto contenuto di omega 3, ossia grassi che farebbero bene a livello salutare. Infatti, la loro funzione sarebbe quella di riduzione del colesterolo cattivo. La dieta mediterranea, per esempio, sarebbe il piano alimentare ideale, poiché conterrebbe tutti i nutrienti menzionati poc’anzi. Il segreto per stare bene sarebbe mangiare attraverso il bilanciamento dei pasti. La carne rossa sarebbe contemplata, in questa dieta, ma andrebbe consumata una volta a settimana, così come le uova. Il pesce, salutare e leggero, invece, andrebbe consumato due volte a settimana. Frutta e verdura dovrebbero essere mangiate ogni giorno, però al contempo, andrebbero pesate. La frutta, in particolare, conterrebbe zuccheri, per cui non bisognerebbe consumarla in eccesso.

Il potenziale rischio di altre diete

Sebbene, ad oggi, molti soggetti non mangino carne di origine animale, le diete vegetariane e vegane potrebbero nascondere qualche potenziale rischio. Quest’ultimo si tradurrebbe nella mancanza o poca assunzione delle vitamine e dei sali minerali fondamentali. A causa di ciò, si potrebbe rischiare la frattura dell’anca, soprattutto nelle donne di una certa età. Pertanto, consigliamo, qualora fossimo vegani o vegetariani, di consultare uno specialista.

Bilanciamento dei pasti

La Fondazione Veronesi riporta una domanda fatta da un’utente. In base alla corretta alimentazione, come dovremmo dividere i quantitativi di carboidrati e proteine? Molti nutrizionisti prescriverebbero di consumare un primo e un secondo nello stesso pasto. Se, però, un soggetto non riuscisse a mangiare entrambi i pasti, come potrebbe fare per integrare le giuste porzioni?

Non solo proteine ma bisognerebbe mangiare così per stare in forma e in salute

La nutrizionista sostiene che potremmo mangiare un primo, quindi un carboidrato come la pasta o il riso, se condito con una proteina. In questo caso citerebbe i piselli, come fonte proteica. Avremmo quindi un piatto perfettamente equilibrato, poiché costituito da carboidrati e proteine. Anche nel caso di un secondo, potremmo integrare i carboidrati. Accompagnando la carne o le uova o, ancora, il pesce con un pezzo di pane o con un po’ di patate al forno o lesse, consumeremmo sia proteine che carboidrati.

Lettura consigliata

Promettono di far dimagrire 7 kg in 7 giorni queste diete che stanno spopolando ma non tutti sanno cosa si nasconde dietro