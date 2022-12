Cremosissimi cannelloni di pesce perfetti per la cena di Vigilia e Capodanno, conquisteranno tutti

Per tradizione, la sera della Vigilia di Natale è di magro. Ecco la ricetta di un goloso primo piatto a base di pesce diverso dai soliti classici: capitone, zuppa di pesce, impepata di cozze e spaghetti con le vongole.

Il Natale sta ormai per arrivare! Oggi è l’antivigilia. La vita quotidiana però è sempre frenetica e sempre più fitta di impegni. Molti lavoreranno fino a tardi anche domani pomeriggio. Per questo, molti dovranno ancora acquistare gli ultimi regali o qualche accessorio all’ultima moda per completare il proprio look. Ancora più impegnati, poi, saranno coloro che avranno ospiti e, quindi, dovranno fare la spesa nei supermercati super affollati e mettersi poi ai fornelli.

Per Natale e le varie festività di fine anno, la tradizione gastronomica italiana è assai ricca e prevede dei piatti tipici che variano da regione a regione. In genere, per tutti, la sera della vigilia è rigorosamente di magro. È quindi il pesce il grande protagonista della tavola. Come antipasto non manca mai il capitone, mentre, come primo, vengono spesso proposti gli spaghetti con le vongole. Per stupire gli ospiti, vogliamo suggerirvi un primo piatto goloso che incanterà i palati di tutti i presenti.

Ecco un primo di pesce adatto per le festività di fine anno

Partiamo dalla lista degli ingredienti che ci servono.

Sfoglia per lasagne q.b.;

q.b.; 1 kg di misto pesce ;

; 250 g di ricotta fresca;

fresca; 200 g di passata di pomodoro ;

; 1 l di besciamella ;

; olio q.b.;

sale q.b.;

prezzemolo q.b.

Come preparare i cremosissimi cannelloni di pesce perfetti per la cena di Vigilia e Veglione

Per prima cosa, prendere un’ampia padella antiaderente e versavi un abbondante giro di olio. Quando ben caldo, unire il misto pesce e far insaporire per qualche minuto; versare quindi anche la passata di pomodoro, aggiustare di sale e far cuocere a fuoco lento coprendo la casseruola con un coperchio per una decina di minuti circa; nel frattempo, far sbollentare le sfoglie di lasagna in acqua bollente e poi stenderle a raffreddare ben distanziate fra loro su un canovaccio di lino pulito e bagnato; a questo punto, prendere una ciotola e lavorarvi la ricotta insieme a metà (abbondante) di sugo di pesce e al prezzemolo tritato, avendo cura di amalgamare bene il tutto; cominciare quindi a preparare i cannelloni, ponendo un poco di farcia di pesce e ricotta al centro dei fogli di pasta e arrotolarli a mo’ di cannelloni; sistemare i cannelloni in una teglia precedentemente imburrata per non farli attaccare e ricoprirli con un intingolo costituito da sugo di pesce amalgamato con la besciamella; far cuocere in forno per 20 minuti circa impostando la temperatura a 180°C.

I cremosissimi cannelloni di pesce perfetti per la cena di Vigilia e di qualunque altra occasione si desideri, vanno gustati belli caldi!