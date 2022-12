Come vestirsi a Natale per nascondere la pancia gonfia con gonne strategiche e 2 consigli preziosi

Come vestirsi a Natale per nascondere la pancia gonfia-proiezionidiborsa.it

In questo periodo può capitare di esagerare con pranzi e cene e cioccolate calde. Scopriamo 5 outfit furbi per nascondere l’antiestetica pancetta.

Che sia frutto di gonfiore addominale o semplicemente di qualche accumulo adiposo nella zona del punto vita la pancetta non deve essere un ostacolo. Potremo comunque trascorrere una bella giornata di Natale grazie ad alcune idee outfit e consigli.

Come vestirsi a Natale per nascondere la pancia gonfia con morbida maglia di tendenza

È innegabile che i tessuti in maglia siano di estrema tendenza in questo momento. Gli abiti in maglia appena sopra al ginocchio sono in perfetto stile natalizio e la morbidezza del tessuto sul punto vita è davvero salvifico. Scegliamo un colore bianco panna o crême, la fantasia a trecce ci aiuterà ancor più a mimetizzare le rotondità in eccesso. Utilizziamo delle calze color nudo e un paio di stivali sotto al ginocchio in contrasto ma non neri. Un colore marron glacè scamosciato sarà l’ideale.

L’abito midi con fusciacca

Se vogliamo coprire le gambe possiamo optare per un abito in maglia versione midi, appena sopra le caviglie. In questo caso ci vorrà però un cinturone in vita. Rimboccare strategicamente la maglia in vita sarà un trucco che ci aiuterà a celare l’addome gonfio. Farà al caso nostro una fusciacca scamosciata in qualsiasi colore da abbinare ad ankle boot con tacco almeno da 5 cm.

La gonna scozzese a pieghe nascondi-pancia

Le gonne a pieghe sono da sempre un alleato per chi non ha propriamente la tartaruga impressa sull’addome. Più la piega è larga e più ci aiuterà nell’intento. Il tessuto scozzese o tartan distoglie l’attenzione dalle nostre reali misure. La lunghezza più giusta è quella al ginocchio ma anche una versione longuette andrà benissimo. Con questi modelli potremo scegliere due opzioni;

la versione più giovane con chiodo in pelle ed anfibi ai piedi;

la versione classica con una scarpa décolleté con il tacco.

Abito con gonna a vita alta in chiffon

Un’altra ottima alternativa è un abitino di lunghezza sopra al ginocchio con corpetto a vita alta. Con il punto vita che scalza sino sotto al seno camuffare la pancia sarà un gioco da ragazzi. Per la parte della gonna sotto il corpetto scegliamo tessuti molto leggeri come lo chiffon. Se poi il modello prevede un motivo incrociato sul petto l’effetto ottico ottenuto renderà il décolleté procace e nessuno noterà più la pancetta.

2 consigli preziosi

Direttamente dagli stylist delle star ci arrivano due consigli incredibili. Il primo riguarda l’intimo modellante. Spesso per camuffare la pancia utilizziamo delle guine a mutandina ma per il pranzo di Natale non sono la scelta migliore. Stare ore sedute per cenare o pranzare con una guaina che stringe in vita, infatti, non è il massimo. Optiamo per un sottoveste modellante che spesso viene usata per gli outfit dei matrimoni.

Ultimo consiglio è la scelta del colore. Le stampe e fantasia colorate ci agevolano nel mimetizzare la pancia: via libera dunque a stampe a scacchi, tartan o jaquard.

Se il nostro problema è come vestirsi a Natale per nascondere la pancia gonfia, queste sono alcune valide soluzioni!