Ecco i 3 accessori più richiesti del momento per creare look sfavillanti con capelli lunghi e corti

Scopriamo quali sono gli accessori per arricchire qualsiasi tipo di acconciatura ed essere alla moda completando il proprio look in maniera cool e trendy.

Le feste si avvicinano sempre più velocemente. Una manciata di giorni e già sarà la viglia di Natale e, dopo appena una settimana, ecco Capodanno, la sera più lunga dell’anno. Per molti, le festività di fine anno sono un’occasione per trascorrere momenti di convivialità con i parenti e la famiglia. Si stacca dalla solita frenetica routine e ci si gode un po’ di più la famiglia. Per altri, invece, è l’occasione per fare le valigie e trascorrere il Capodanno in maniera decisamente alternativa e memorabile.

Si sa che gli italiani sono tradizionalisti. Per la nostra cultura, la famiglia ha una grande importanza. Saranno quindi tanti coloro che festeggeranno in casa coi parenti. Chi farà gli onori di casa sarà alle prese con l’organizzazione del menù. Chi invece si limiterà a fare l’ospite, starà pensando al look da sfoggiare per non passare inosservata.

L’importanza di make up e capelli in ordine

Oltre ai capi di vestiario e ai giusti abbinamenti, più o meno azzardati, per completare l’outfit è fondamentale pensare a “trucco e parrucco”. Per i capelli, non è necessario sempre sborsare un patrimonio e dedicare ore dal parrucchiere per creare acconciature monumentali. Spesso, a premiare è proprio la semplicità. Basta infatti il giusto accessorio per impreziosire una chioma lasciata al naturale.

Ecco i 3 accessori più richiesti del momento

Una semplicissima coda di cavallo, bassa o alta, assumerà tutta una nuova luce se la legheremo utilizzando un elastico del tipo scrunchie. Un accessorio sempre in gran voga che non ha ancora stancato. Le varianti tra cui poter scegliere sono numerosissime. Sia per quanto riguarda il tessuto, che le dimensioni e il colore. Un modello mini è perfetto per chiudere una treccia impreziosendola. Al contrario, un modello oversize sarà indicato per avvolgere un sofisticato chignon. Ad ogni modo, per l’inverno, la versione più elegante, e quindi caldamente consigliata, è quella in velluto.

Il ritorno del cerchietto

Direttamente dagli anni Novanta, tornano alla ribalta i cerchietti bombati. Anche in questo caso, le possibilità per giocare con tessuti e fantasie sono innumerevoli. Perfetto quindi per intonarsi con qualsiasi look. Indicatissimo per chi ha una lunga chioma liscia, è tornato in auge anche il cerchietto con dentini. Comodissimo per sistemare i capelli e tenerli a posto con una sola e semplice mossa. Chi sfoggia una bella zazzera maschile, può optare per un modello impreziosito con strass o fiocchetti ed utilizzarlo come puro vezzo ornamentale.

Ed infine, la banana clip

Chiudiamo questa carrellata sugli accessori moda per capelli con un altro ritorno dal passato. Chi vanta una morbida chioma lunga, meglio se mossa e piena di boccoli, troverà nella banana clip un validissimo alleato. Questa pinza particolare, infatti, permette di raccogliere i capelli senza troppa precisione, in maniera morbida. Per un look naturalmente scompigliato e al tempo stesso elegante e sensuale che si crea con un solo gesto.

Dunque, ecco i 3 accessori più richiesti del momento, perfetti su qualunque acconciatura, con taglio lungo o corto.