Soffici panini per la tavola delle feste, una ricetta inglese facile e veloce per stupire gli ospiti

Nei giorni di festa non possiamo mangiare il pane freschissimo perché i fornai sono chiusi. Ci adattiamo con quello del giorno prima, un po’ vecchio e secco. Ma se volessimo stupire tutti, familiari e ospiti, potremmo preparare dei pop over, dei panini che assomigliano a dei piccoli soufflé. Una preparazione speciale per dei giorni speciali. Andiamo a scoprire la ricetta.

I pop over sono panini inglesi che si servono con l’arrosto nei pranzi delle feste. Il nome tradizionale è Yorkshire pudding, ma sono in tanti a chiamarli pop over perché si gonfiano durante la cottura e sembrano strabordare dallo stampo. La ricetta è molto antica, pare risalga al 1700. In Inghilterra la loro presenza sulla tavola è irrinunciabile nei giorni di festa. Si abbinano molto bene con succulenti piatti di arrosto o con le verdure, ma sono buoni anche da soli, soprattutto se aromatizzati con il formaggio o con le erbe.

La ricetta

I soffici panini per la tavola dei giorni di festa si preparano molto velocemente e con pochi ingredienti. Inonderanno la casa con il loro profumino. Per farli occorrono degli stampini appositi, ma andranno bene anche quelli per i muffin. Bisognerà ungerli con il burro e riscaldarli in forno prima di versare l’impasto. Questo passaggio è molto importante perché la pastella, a contatto con il recipiente caldo, si gonfierà ai lati formando un buco centrale perfetto per assorbire i succhi della carne.

Un altro passaggio importante è quello di preparare la pastella in anticipo e farla riposare a temperatura ambiente o in frigorifero per circa un’ora, prima della cottura. L’impasto prenderà una consistenza più densa e avrà una struttura più uniforme.

Soffici panini per la tavola di Natale, ecco come prepararli

Per prepararne circa 8 pezzi occorrono 3 uova, 350 ml di latte, 30 g di burro, 170 g di farina, un pizzico di sale, 2 cucchiai di Parmigiano grattugiato e ancora un po’ di burro per ungere gli stampini.

In una ciotola si miscelano le uova con un pizzico di sale, poi si aggiungono gradualmente il latte e la farina. Si formerà una pastella. Si uniscono quindi il burro fuso e il Parmigiano sempre mescolando. Lavorare ancora un po’ per avere un impasto liscio e senza grumi. Lasciar riposare per un’ora.

A questo punto, versare il composto negli stampini caldi riempiendoli per due terzi e infornare a 220 gradi per circa 30 minuti. Dopo i primi 15 minuti di cottura abbassare la temperatura del forno a 200 gradi. I pop over diventeranno ben gonfi e dorati, perfetti per accompagnare la carne. Si sgonfieranno un po’ a temperatura ambiente assumendo la loro forma tipica. Serviamoli ben caldi.

Qualche curiosità

Originariamente lo Yorkshire pudding veniva cotto in una teglia larga e bassa e poi tagliato a quadrotti. È un piatto della tradizione povera nato dalla necessità di non buttare nulla. Si poteva infatti cuocere la pastella ponendo il recipiente sotto lo spiedo dell’arrosto. Le gocce di grasso avrebbero reso l’impasto molto gustoso conferendogli il sapore della carne. Nasce così un piatto di successo. Anche se ora possiamo considerarlo un contorno, inizialmente lo consumavano come primo piatto abbinandolo a una salsa.