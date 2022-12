Primo piatto con zucca al forno: economico e leggero, tutti chiederanno il bis!

La zucca è un prodotto di stagione con tante buone proprietà. Al posto del risotto e i soliti tortelli, vediamo come poterla utilizzare per farcire delle golose lasagne perfette per il pranzo di Natale.

In cucina è importante seguire la stagionalità dei prodotti che la Natura ci suggerisce e ci offre. Quando la fantasia davanti ai fornelli langue, basta fare un giro al mercato per farsi un’idea di quali sono i prodotti di stagione da poter sfruttare. La zucca è un prodotto tipico di questo periodo. Molto versatile, la possiamo utilizzare per realizzare varie ricette.

Al forno, fritta o grigliata, è uno sfizioso contorno. Inoltre, la zucca è anche un ottimo prodotto per realizzare tanti gustosi primi piatti, come il risotto o la farcia dei tipici tortelli di Mantova e Crema. Anche per realizzare sfiziosi contorni diversi dal solito.

In questo articolo andremo a spiegare come preparare delle lasagne, perfette per il pranzo delle domeniche in famiglia. Ovviamente, in base alle preferenze, si potrebbero preparare anche dei cannelloni. A variare sarà soltanto il tipo di pasta utilizzato.

Primo piatto autunnale con zucca al forno facilissimo da preparare

Avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

pasta fresca all’uovo in fogli, o cannelloni (dipende dai gusti);

in fogli, o cannelloni (dipende dai gusti); 500 g di zucca già pulita , senza scorza né semini interni;

, senza scorza né semini interni; 400 g di ricotta fresca ;

; 100 g di provola ;

; 50 g di formaggio grattugiato ;

; 1 cipolla ;

; olio EVO q.b. ;

; burro q.b. ;

; sale q.b.

Preparazione

Tagliare la zucca in pezzetti molto piccoli; in una padella antiaderente, far scaldare l’olio e mettervi a rosolare la cipolla finemente affettata; unire poi la zucca e procedere con la cottura fino a quando non si sarà ammorbidita; a questo punto, frullarla; in una ciotola, lavorare con un cucchiaio la ricotta, il formaggio grattugiato e la provola a cubetti. Amalgamare per bene e aggiustare di sale; a questo punto, abbiamo tutti gli ingredienti necessari per assemblare il piatti: creare i vari strati di pasta al forno o farciamo i cannelloni con la purea di zucca e la farcia di formaggio; rifinire il tutto spolverano in superficie del formaggio grattugiato e aggiungendo qualche fiocchetto di burro; cuocere in forno a 200°C per 20 minuti circa.

Ed ecco così pronto un primo piatto autunnale con zucca al forno che possono apprezzare anche i vegetariani.

Proprietà e benefici della zucca

La zucca è un eccellente alimento ricco di tante buone proprietà. Con pochissime calorie (appena 18 ogni 100 grammi) contiene tanta acqua e, inoltre, nonostante il delicato sapore dolciastro, è povera di zuccheri.

Oltre al carotene, la zucca contiene anche le vitamine A, C e B1; molti minerali, come calcio, sodio, fosforo e potassio. Contiene, inoltre, anche i flavonoidi, utili per combattere i radicali liberi, prima causa, fra tante altre, dell’invecchiamento della pelle.