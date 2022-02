Sembra uno scherzo del destino, eppure proprio nel momento in cui non abbiamo avuto tempo per andare a fare la spesa, ecco arrivare amici o parenti inaspettati.

Dunque, cosa cucinare in poco tempo e con gli ingredienti che già abbiamo in casa per un pranzo o una cena dell’ultimo minuto?

Ovviamente, la prima scelta è quella di un classico sugo. Un primo piatto semplice e veloce. D’altronde, chi non ama la pasta? Generalmente, un bel piatto di pasta accontenta tutti e risulta un’idea quasi sempre vincente.

Tuttavia, basta conoscere qualche piccolo segreto di cucina per servire piatti sfiziosi, ricchi di gusto e mai banali. Un modo per fare bella figura con il minimo sforzo. Esistono, infatti, innumerevoli ricette svuota frigo o preparazioni semplici ma d’effetto che rendono subito stellato il menù casalingo.

Ecco 2 ricette furbe degne dei migliori chef

Perché non stupire gli ospiti con una velocissima torta salata? Basterà un rotolo di pasta sfoglia per salvare il pranzo o la cena in pochi minuti. Ad esempio, questa ricetta si prepara velocemente e costa al massimo 5 euro.

Basteranno delle zucchine e della farina, invece, per preparare questi golosissimi gnocchetti dal gusto eccezionale.

Insomma, per lasciare a bocca aperta amici e parenti non servono grandi imprese o ingredienti costosi. Bisogna mettere in campo le ricette giuste, “condite” da quel pizzico di fantasia che non guasta mai.

È il caso di queste cremosissime lasagne in padella, pronte davvero in poche mosse.

Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

500 grammi di sfoglia per lasagna;

2 spicchi d’aglio;

2 litri di polpa di pomodoro;

300 grammi di prosciutto cotto;

400 grammi di scamorza;

parmigiano grattugiato q.b.;

6 cucchiai d’olio d’oliva;

sale q.b.

Qualche foglia di basilico fresco.

Cremosissime lasagne in padella per fare un figurone anche con ospiti inaspettati senza servire il solito noioso piatto di pasta. Procedimento

Per realizzare la nostra lasagna non servirà neanche sbollentare le sfoglie di pasta.

Abolita anche la besciamella che richiede tempo e dedizione. Al suo posto, una bella scamorza che renderà filante e goloso il nostro primo piatto.

Innanzitutto, bisognerà preparare il sugo di pomodoro. A tal proposito, ricordiamo questi trucchetti della nonna per eliminare l’acidità del pomodoro in cottura.

Pelare gli spicchi d’aglio e farli soffriggere in padella con un filo d’olio. Poi, versare il pomodoro, aggiungere il basilico, un pizzico di sale e far cuocere. Intanto, tagliare la scamorza a dadini e spezzettare anche il prosciutto.

Una volta pronto il sugo, sarà il momento di dar vita alla nostra lasagna. In un’altra padella, versare uno strato di pomodoro. Poi, adagiare le sfoglie di pasta da crude.

Ricoprire con altro pomodoro, poi con il prosciutto e infine con la scamorza. Spolverizzare con il parmigiano e ripetere l’operazione per creare un secondo strato. Se la padella è abbastanza grande creare anche un terzo strato.

A questo punto, bisognerà coprire con un coperchio facendo attenzione a non schiacciare l’ultimo strato. Far cuocere a fiamma bassa per circa 20 minuti. Se necessario, aggiungere anche un po’ d’acqua nei bordi.