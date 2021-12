Il sugo di pomodoro è una delle più classiche e semplici preparazioni, amatissime dagli italiani e non solo. La tradizionale pasta al pomodoro è il simbolo dei prodotti Made in Italy ormai famosi in tutto il Mondo.

Insomma, basta poco per trasformare un normalissimo piatto in una squisita esplosione di gusto. Impossibile, poi, fare a meno di quella fogliolina di basilico fresco che completa la ricetta alla perfezione.

Il basilico è utilissimo in cucina. Per averlo sempre fresco e profumatissimo anche in inverno si consigliano questi 3 trucchetti furbi.

Per un buon sugo di pomodoro, quindi, sono diversi gli aspetti da tenere in mente. Sicuramente, la qualità delle materie prime deve essere alta. Quando utilizziamo il pomodoro, anche se di buona qualità, può capitare di sentire molto le sue note acide. Una caratteristica che può procurare qualche fastidio anche durante la digestione.

Contrastare il gusto amarognolo e l’acidità del pomodoro non è difficile. Basta conoscere qualche piccolo consiglio.

Dunque, ecco come eliminare l’acidità del sugo di pomodoro e preparare piatti sempre buonissimi con 2 semplici trucchetti rubati agli chef

Per un risultato più dolciastro si consigliano i pomodori cosiddetti “datterini”. Tuttavia, sono davvero tante le tipologie di pomodoro tra cui scegliere.

Avevamo già parlato delle strategie casalinghe per addolcire il sugo di pomodoro. Eccone alcune, quelle più gettonate tra gli chef da provare assolutamente.

A completare la lista degli stratagemmi utili in cucina, questa sera mostreremo altri due velocissimi consigli.

Si può addolcire il sugo con il brodo vegetale. Mezzo bicchiere di brodo vegetale oppure mezzo dado ridurranno l’acidità della passata di pomodoro.

Per evitare di far diventare più acido il pomodoro bisognerebbe farlo cuocere poco. Ridurre i tempi di cottura, infatti, abbasserebbe anche il grado di acidità. Una regola che vale soprattutto quando la ricetta prevede l’aggiunta di pomodori freschi.

