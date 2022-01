Serviranno solo 3 ingredienti per preparare questi gnocchetti deliziosi, ideali per lasciare gli ospiti a bocca aperta in pochi minuti.

In cucina il tempo sembra non bastare mai. Tra una pietanza e l’altra, le ore passano in fretta. In una società frenetica come la nostra, poi, è sempre più difficile ritagliarsi i momenti giusti da dedicare alle preparazioni di ricette fatte in casa. Molto spesso, infatti, si preferiscono piatti già pronti. Prodotti pre-cotti o imbustati da aprire e gustare.

Eppure, la cucina offre tanti spunti e soluzioni geniali per poter realizzare piatti succulenti in poche mosse.

Chi cerca ricette facili e veloci e idee per piatti sfiziosi è decisamente nel posto giusto. Ogni giorno la cucina di ProiezionidiBorsa sforna preparazioni dolci e salate talmente buone da far leccare i baffi. Una raccolta di tantissime ricette, più o meno note, che viaggiano alla scoperta di sapori speciali.

In un articolo precedente, ad esempio, avevamo mostrato un’idea veloce per consumare la carne macinata portando in tavola un piatto molto goloso.

Come resistere, poi, a questo risotto senza vino e senza soffritto, ideale per servire un primo piatto caldo e leggerissimo.

Non mancano, poi, i consigli, i trucchetti e tutti i piccoli escamotage che possono essere utili in cucina. Ad esempio, ecco come rendere più cremoso qualsiasi risotto senza aggiungere il latte, il burro e neanche il formaggio.

Insomma, basta un pizzico d’impegno per far felici grandi e piccini con piatti dal gusto irresistibile. È il caso di questi golosissimi gnocchetti senza patate e senza uova. Facili e ricchi di gusto si preparano velocemente.

Dunque, ecco tutto l’occorrente per preparare dei deliziosi gnocchetti di zucchine.

Ingredienti

800 grammi di zucchine;

300 grammi di farina tipo 00;

1 scalogno;

sale e olio q.b.;

Golosissimi gnocchetti senza patate e senza uova pronti in un lampo per stupire tutti a pranzo ma anche a cena

Innanzitutto bisognerà lavare, pelare e tagliare le zucchine a pezzetti. Poi, farle saltare in padella con uno scalogno e un filo d’olio. Aggiungere un pizzico di sale e anche un po’ d’acqua. Poi, frullare con l’aiuto di un minipimer.

Una volta raffreddate, le zucchine andranno inserite in una ciotola con la farina e mescolate. Impastare per qualche minuto, fino ad ottenere un composto uniforme.

A questo punto bisognerà creare gli gnocchetti. Stendere l’impasto, aggiungendo anche un po’ di farina se necessario, poi formare un salsicciotto. Dopo, ricavare gli gnocchi e incurvarli leggermente con una forchetta. A questo punto gli gnocchetti saranno pronti per essere sbollentati e uniti al condimento preferito.