Profumatissima, cremosa e molto speciale, questa ricetta farà impazzire tutti gli ospiti dopo un solo assaggio.

Con l’arrivo dei primi freddi è tornata di moda sui social questa fantastica torta di mele dal sapore intenso e avvolgente. Una preparazione non solo squisita e resa morbidissima dalle mele, grande classico dell’autunno, ma anche briosa per l’aggiunta di un ingrediente speciale.

Un vero mix di sapori e profumi che sta spopolando in queste prime serate dalle temperature in calo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Il dolce intramontabile che riesce a far fare sempre bella figura

Con la torta di mele non si sbaglia mai. Classica o moderna, è la ricetta più amata di sempre. Bastano pochi ingredienti e una spolverata di zucchero a velo per far felici grandi e piccini velocemente.

Prima di svelare la torta molto speciale di questa sera, ecco 3 ricette da non perdere!

Questa torta di mele frullate, ad esempio, è la più buona del momento e si prepara in soli 5 minuti!

Impossibile non amare la ricetta della torta senza bilancia. Facile e super veloce si prepara in un batter d’occhio.

Questa, invece, è la torta di chi non ha tempo ma vuole portare in tavola un dessert favoloso.

Infine, occhio a questa cremosissima torta di mele per soli adulti, perfetta per riscaldare le fredde serate invernali in compagnia!

Siamo pronti a svelare l’ingrediente segreto che riscalda l’atmosfera. Stiamo parlando del Cognac. Ne basteranno solo 2 cucchiai per ottenere una torta eccezionale. Di seguito tutti gli ingredienti.

Per la base:

120 grammi di farina tipo 00;

95 grammi di zucchero di canna;

3 mele rosse abbastanza grandi;

2 uova;

60 millilitri di latte;

30 millilitri di olio di riso;

10 grammi di lievito per torte

scorza di mezzo limone;

un pizzico di sale.

Per il secondo strato:

90 grammi di zucchero semolato;

90 grammi di burro;

1 uovo;

2 cucchiai di Cognac;

mezza stecca vaniglia.

Procedimento

Per preparare la base lavorare le uova con o zucchero. Poi, aggiungere l’olio a filo e il latte. Mescolare e unire la farina, poi il lievito e il sale. Successivamente grattugiare anche la scorza di limone e unirla al composto. Prendere una tortiera, foderarla con carta da forno e versare l’impasto. A questo punto prendere le mele, sbucciarle e tagliarle a fette. Poi, prenderle una parte e decorare la torta coprendo tutta la superfice.

Successivamente, infornare e far cuocere per circa 15 minuti alla temperatura di 180°.

Intanto, preparare il secondo strato. In un pentolino sciogliere il burro, mentre in una ciotola lavorare l’uovo e lo zucchero. Poi, unire il Cognac al burro fuso e aggiungere anche il resto del composto nel pentolino. Far cuocere sul fuoco basso e sempre mescolando per 5 minuti.

A questo punto, tirare fuori la torta dal forno e versare questo secondo impasto. Con le mele avanzate prima decorare e infornare nuovamente per altri 10 minuti. Attenzione alla temperatura del forno. Difatti, mentre si procede con la seconda cottura potrebbe essere utile coprire la torta con un foglio di carta forno.

Infine, spolverare con zucchero a velo e servire appena sfornata. Ed ecco una cremosissima torta di mele per soli adulti, perfetta per riscaldare le fredde serate invernali in compagnia.