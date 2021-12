Tutti vorrebbero avere una casa che abbagli solo a guardarla e che stupisca in ogni suo dettaglio. Scoprire la meraviglia negli occhi degli ospiti è un piacere che si vorrebbe sempre provare. Senza contare che svegliarsi ogni giorno in un ambiente piacevole e armonico fa stare meglio dentro e fuori.

Tra tutte le stanze, forse la cucina è quella che viviamo di più, soprattutto quando bisogna cucinare per gli ospiti o per le feste. Forse non tutti sanno che basterebbe un’idea semplice, ma davvero intelligente, per ottenere l’effetto sperato e rendere finalmente elegantissima la propria cucina. Ma vediamo prima tutti i passi da fare per rendere stupenda l’intera casa.

I primi passi da fare per rendere stupenda la propria casa

Il primo passo per rendere stupenda la propria casa è mantenerla pulita e ordinata.

Basterebbero 3 semplici passi per avere sempre in ordine e al posto giusto ogni oggetto ed evitare così l’effetto tornado. E con qualche trucchetto intelligente di design per sistemare le piante potremo ottenere un risultato veramente armonico.

Una volta fatto questo, è il momento di passare ai dettagli. Abbiamo già parlato dell’importanza degli spazi e di come le pareti vuote e anonime potrebbero far perdere fascino a ogni stanza. Ma con queste 3 idee geniali e creative potremo finalmente valorizzarle spendendo pochissimo.

Sempre con un occhio al dettaglio, non tutti conoscono un’altra idea di arredamento intelligente che può davvero svoltare il risultato finale. Scopriamo qual è e come applicarla al meglio.

Avremo una cucina elegantissima con questa idea di arredamento intelligente a cui pochi pensano

Per rendere la casa, ma in particolare la cucina, davvero elegante, basterebbe eliminare tutti i contenitori con marchi ed etichette. Oltre a essere poco eleganti, questi contenitori pieni di scritte ci distraggono inconsciamente e ci riempiono di informazioni inutili.

Dalla scatola di cereali al detersivo per i piatti, ogni etichetta, logo o tabella nutrizionale parla troppo e disturba lo sguardo.

La soluzione migliore sarebbe sostituire questi contenitori con altri trasparenti o dai colori neutri.

Per la pasta, il riso e i cereali, per esempio, sono adatti i contenitori cilindrici di vetro con tappo di sughero. Dentro una vetrinetta o su una credenza, lasciarli in bella vista darà un senso di casa in modo elegante e dall’estetica davvero curata. Avremo una cucina elegantissima con questa idea di arredamento intelligente a cui pochi pensano.

Per detersivi e saponi, invece, si può giocare con forme, materiali e colori dei contenitori in base allo stile dell’arredo. Applicare lo stesso espediente in tutte le stanze per dare un effetto di classe davvero stupefacente.