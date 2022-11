Colpa delle stelle se 5 segni zodiacali sono i più maldestri e distratti in assoluto

Ci sono persone la cui vita è un vero e proprio caos. Compiono azioni in modo frenetico e disordinato, si dimenticano degli impegni presi e, in generale, risultano assai goffe. Se anche noi ci riconosciamo tra queste, sappiamo che potrebbe esserci sotto lo zampino dello zodiaco. E non si tratta delle recenti previsioni dell’oroscopo ma, più nello specifico, della natura del segno al quale apparteniamo.

I tratti distintivi

Essere maldestri significa agire senza un minimo di cognizione e fare ogni cosa con poco criterio. A ciò si aggiungerebbe la totale mancanza di disinvoltura e la puntualità nell’incorrere in piccoli guai domestici o al di fuori della casa. Organizzare accuratamente ogni progetto risulta più complicato del normale, tanto che anche sforzandosi non si riuscirebbe a migliorare la situazione. Qualcuno tra noi è proprio come appena descritto. In particolare, ci sarebbero 5 segni zodiacali che corrisponderebbero alla perfezione all’identikit appena fornito.

Colpa delle stelle se 5 segni sono proprio così

Il fatto di incappare sempre in qualche problema o incidente potrebbe far pensare che la fortuna, come quella di ritrovare una moneta preziosa, non esiste. Eppure, la fonte di ogni male potrebbe essere proprio il nostro segno. In primis, se dovessimo appartenere al Sagittario. Per noi non c’è luogo che possa risultare sicuro. Dalla cucina, piena di coltelli con cui tagliarsi e pentole che scottano, fino al bagno. Quante volte c’è finito il sapone negli occhi? L’unico rimedio alla frenesia è quello di rallentare e cercare di fare tutto con più calma.

Non va meglio al segno della Vergine, anch’esso colpito dalla goffaggine. Per noi potrebbe risultare difficile ogni piccola azione, anche quella di portare un vassoio senza rovesciarne il contenuto. La nota positiva è che cerchiamo con tutte le nostre forze di migliorare, perché ci rendiamo conto della situazione. Ma non sarà facile, poiché quest’aspetto sarebbe parte della nostra indole.

Non va meglio ai nativi del Cancro, anche se il problema qui non sarebbe fisico. Non c’è nulla che non vada nei nostri movimenti. Ciò che ci rende così maldestri sarebbe la nostra lingua. Ci capita di frequente di fare qualche gaffe in compagnia, spifferando qualche informazione che sarebbe dovuta restare riservata. Le figuracce sono dietro l’angolo ogniqualvolta apriamo la bocca. Anche in questo caso proviamo a ragionare e pensare a quello che vogliamo dire, prima di pronunciarci in pubblico.

Attenzione alla coppia di testa

Uno dei segni che potrebbe più recriminare per le sventure di cui è vittima è quello dei Gemelli. Tra i nostri passatempi preferiti c’è il dialogo. Ci piace così tanto chiacchierare che lo facciamo spesso gesticolando. Purtroppo, i nostri movimenti incontrollati ci porterebbero regolarmente a rovesciare il drink altrui o ad inconvenienti simili. La soluzione è tenere a freno il più possibile le nostre mani, limitandoci all’uso della parola.

Il premio per il segno più sventurato in assoluto potrebbe ottenerlo, però, la Bilancia. Non tanto per la frequenza dei nostri errori, quanto per i momenti in cui accadrebbero. Due esempi cristallini sono cadere coi tacchi il giorno della laurea o rovesciare lo spumante a una festa. Insomma, c’è poco da dire: è colpa delle stelle se 5 segni sono così pasticcioni.